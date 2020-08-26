美股消息面：

1.世界大型企業研究會（Conference Board）公布，美國8月消費者信心指數為84.8，為連續第二個月下滑，不僅低於市場預期的93，並創下逾6年新低。

2.美國商務部公布，經季調後，7月美國新屋銷售量月增13.9%，以年率計為90.1萬戶，創下2006年12月來新高，並超出市場預估的78.5萬戶。

3.颶風來襲導致美國墨西哥灣大部分石油生產設施關閉，周二美國期油漲0.73美元或1.7%，為每桶43.35美元。布蘭特期油漲0.73美元或1.6%，為每桶45.86美元。亞洲與歐洲的新冠肺炎新增病例增加使油價漲幅受抑，不過兩大期油合約仍都創下自3月5日以來收盤新高。

4.美中貿易局勢改善，削弱黃金的避險需求，以及投資人縮手觀望聯準會主席鮑爾本周在全球央行年會上發表的談話，周二美國期金收跌0.8%，報每盎司1,923.10美元。

(時報資訊)