艾姆勒(2241)今天以每股50元掛牌上市，以59.2元開出，盤中最高來到61元，漲幅22％，拉出一小波蜜月行情。

電動車市場規模目前小於傳統燃油車市場，但是根據INSIDEEVs統計顯示，2019年全球電動車銷售量為220萬輛，產業預估2040年銷售量將增長到5,600萬輛，市場規模快速成長，同時電動車市場銷售占比將會超越燃油車，成為全球汽車市場主流產品。當2020年全球經濟受到COVID-19疫情影響，傳統車市面臨疫情大幅度重創，全球電動車上半年度銷售量仍有95萬輛，產業預估全年至少可與去年持平甚至持續成長，顯示電動車產業仍是各國政府主要政策支持導向。

除了電動車IGBT晶片散熱模組，艾姆勒的水冷式散熱解決方案，還有兩項終端應用正在與客戶進行共同開發。隨著SAE自動駕駛等級要進入Level 3和Level 4，先進駕駛輔助系統(ADAS)中控電腦散熱模組需求增加，且ADAS不只侷限於電動車，而是所有汽車都必須搭載的標準配備。另隨著AI產業快速發展，高效能運算雲端伺服器散熱模組規格也有所提升，次世代主機設計賦予高功率晶片的散熱空間日益趨小，但散熱需求卻是日益趨大，可望成為艾姆勒未來業績成長動能來源。

由於新冠肺炎疫情使客戶調節需求，公司今年上半年營收4.03億元，年增15.8％，成長率有所收斂，但仍優於多數汽車零部件同業表現，上半年每股盈餘0.28元。下半年因疫情仍存，使訂單較具不確定性，2021年疫情若能消退，遞延的電動車需求將浮現，2021年營運狀況有望優於2020年。

(時報資訊)