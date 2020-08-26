聚陽(1477)近期積極參加券商舉辦法說會，最新美系外資給予聚陽「加碼」評等，目標價為230元。
8月中，國道在台中附近發生火燒車意外，車上載滿2萬件聚陽生產的隔離衣付之一炬。聚陽表示，將補足缺口不影響防疫，且損失由保險公司理賠。一場國道火燒車反而更加深了投資人對聚陽生產隔離衣的印象。
法人指出，聚陽是此波WFH和防疫需求的受惠者，聚陽的主要客戶在美國地區，而美國今年算是疫情重災區，聚陽生產的隔離衣等防護產品，正滿足美國市場的需求。
法人預估，今年下半年聚陽的營業利益年增可達34%。公司經營階層透露4Q訂單動能轉強的3個因素：1)品牌客戶Target的營收動能增加。2）品牌客戶Gap營收動能改善。3)供應鏈趨於穩健。
在上述因素下，美系外資各上修今年和明年EPS的估值50%/20%，今年的EPS由先前的6.61元上修到9.92元，而2021年的EPS則由8.05元上修到9.76元。
法人分析聚陽的產品組合拉高毛利率的擴張。產品組合優勢包括：1)聚陽在生產休閒服方面具有技術的競爭力。2)切入防疫隔離衣的高毛利率商品。
預估今年下半年聚陽的營益率在12.1~12.7%左右。至於聚陽的大客戶如Target、Walmart和Kohl’s上半年的存貨都出現下滑，而營收則呈現上揚。顯示終端需求開始受到返校潮和年底假期效應的拉動。
(時報資訊)
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