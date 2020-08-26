美股隔夜的各自發展，然而持續在新冠疫苗和治療法的激勵下，那斯達克和標普500雙雙再創新高，激勵香港科技股表現。

周三香港恆生指數高開34點，隨後緩漲10點或+0.04%，為25496點。國企股(H股)漲29點或+0.28%，為10320點。

阿里巴巴高開3.9%，股價一度再創新高，目前漲3.5%，暫報278.6港元。根據港交所的文件，螞蟻金服已經遞交上市申請書，同時上海交易所亦正式受理其在科創板的上市申請。根據招股文件，螞蟻金服擬在港股和上證發行的新股數量，總計應不低於總股本的10%。

招股書亦揭露螞蟻部分資訊，2020年員工總數1.6萬人，技術人員占比64%，2020年上半職工薪酬為55.3億人民幣。

騰訊高開1.7%，目前暫漲0.9%。京東高開4.3%，目前漲3.6%，暫報308.6港元。

小米集團今日將公布業績報告，公布前股價急漲4.5%，暫報18.9港元。市場預估，由於美國對華為的技術禁令，將使得小米手機在中國、印度和歐洲等地獲益。

(時報資訊)