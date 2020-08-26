美股科技股續揚，台積電(2330)持續積極布局先進製程，股價續揚，引領台股多頭信心，今日早盤再由台積電領軍，台股震盪向上，盤中台股漲50點左右，一度站上12800點之上，與台積電同步重返月線關卡並持續站穩。

美國最新公布的經濟數據好壞不一，周二標普500指數與那斯達克指數仍再度創下歷史收盤新高；道瓊工業指數跌60.02點或0.21%，為28,248.44點，連3天升勢止步。標普500指數收漲12.34點或0.36%，為3,443.62點。那斯達克指數漲86.75點或0.76%，為11,466.47點。

台股上周四一根帶量長黑震驚市場，但本周台積電線上技術論壇登場，在台積電持續不斷投資，擴充產能及提升製造能力，穩固領先地位，台積電成為台股領頭羊，本周帶領台股逐日向上反攻，收復上周四的失土，並且重回多頭格局。

台積電(2330)今年資本支出再創新高，並持續投資新廠、擴充產能，也可望將持續帶旺本土供應鏈，家登(3680)、漢唐(2404)、帆宣(6196)、弘塑(3131)等今早股價均大漲。

另外，防疫概念股今早也再獲市場買盤青睞，包括南六(6504)、恆大(1325)等均止跌反彈；上櫃的生技股合一(4743)、中裕(4147)等股價大漲。

台股在上周四(20日)大跌急測季線後，已連3個交易日反彈，周二並站回月線，雖市場追價買盤謹慎，但在台積電股價續強帶動，台股今早展現將連續第四天上攻的決心。

周二，台積電領頭上漲，台股昨天漲111.12點，終場收在12758.25點，收復月線與12700點關卡，單日漲幅0.88%；三大法人同步買超，合計買超54.11億元。

(時報資訊)