時力前黨主席黃國昌昨晚深夜無預警於個人臉書直播，並針對近日的錄音帶風波回應表示，該錄音遭人惡意剪輯，選總統也是黨內勸進。時力立委王婉諭今日於立院受訪表示，很佩服黃國昌的口才和認真態度，若有機會，樂見時力往更大目標發展，但目前談還太早。

近日外流的錄音內容指出，黃國昌不但痛批同黨議員曾玟學「能選上決策委員是靠我配票，沒有我支持你選得上嗎？」並曾動念參選2020總統，還說「總統辯論台我站上去，會讓蔡英文很挫。」也提到對時力失望，並說「為了這一批人，我值得嗎？我在外面賺錢，他們在黨內吵著要怎麼分錢，我是欠你們什麼？」

黃國昌昨晚解釋，該錄音室是在不同場合下，與黨內同志私下聊天內容，爆料者並未呈現完整對話，並表示對於最近的風波感到難過及失望。

王婉諭表示，黃國昌昨晚的意思應該是黨內有討論過要參選總統，但後來沒有做這樣的決定。自己很佩服黃的口才和認真態度，若時力越來越大，當然未來希望往執政目標發展，但黃國昌是否要選總統，現在言之過早。

王婉諭指出，錄音檔流出是很不妥的，這段內容並非公開談話，也不是透過正常管道或公開發表的言論，這種爆料都是不好的文化。

當被問到黃國昌對時力失望一事，王婉諭說，自己加入時力的時間比較短，對於之前的黨務沒有參與，也不清楚。但會向自己的支持者承諾，未來會為黨務盡力。

王婉諭表示，這些爆料對自己來說沒有壓力，因為一直以來都做自己，朝想要去的方向前進。爆料文化不只是時力發生，各黨都有。可能時力沒有相對應資源，或是黨的角色屬於不藍也不綠，所以特別被放大檢視。

(中時 )