台積電近3個多月來連續第4筆獵地行動，被外界認為很不尋常，累計共砸百億購廠。對此，台經院院長張建一指出，市場揣測台積電接到可能接到英特爾大單，但因產能開不出來，不一定吃得到，因此，台積電積極收購南科附近廠房，推測為此做準備。

台積電先進製程領先全球，5奈米、7奈米接單滿載，即使美國升級對華為出口禁令，台積電9月15日起斷貨華為，其產能缺口還是被蘋果、超微、高通、聯發科等大廠填滿，完全不受華為禁令影響。

今年5月，台積電先斥資6.6億元向半導體傳載供應商家登精密購買南科廠房； 8月12日以36.5億元買下偏光板廠力特南科廠；8月20日又以8.6億元向太陽能廠益通購買下南科廠房與附屬設施；24日再狂砸48.4億元買下面板廠彩晶購買南科廠房。台積電接連4次在南科附近大舉購廠，累計投入上百億元。

鉅亨網報導，台經院院長張建一表示，英特爾7奈米製程延遲，市場猜測台積電會接到大單，他認為，台積電大舉收購南科附近的廠房，推估可能為此做準備。

台積電25日舉辦全球技術論壇提到，台積電將在南科Fab 18超大型晶圓廠（GigaFab）續建第4期至第6期，並用於量產最先進的3奈米製程；同時積極協商竹科寶山用地，預計在當地興建2奈米製程超大型晶圓廠。

(中時新聞網)