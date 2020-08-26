本名黃照岡的27歲詐欺慣犯黃琪，涉嫌假扮歌手張清芳及助理、國泰千金蔡佳玲，詐騙台大校長楊泮池協助提供醫療服務，還假冒香港富商李嘉誠秘書等人差點騙到中衛免費提供2萬5千片醫療口罩，台北地檢署日前依詐欺罪起訴，26日黃琪從看守所提訊送審台北地院，將由法官決定是否繼續收押。

(中時 )