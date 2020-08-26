黃琪假扮名人詐騙詐1.26億 今移審北院 10:432020/08/26 中時 張鎧乙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 本名黃照岡的27歲詐欺慣犯黃琪（後排中）26日從看守所提訊送審台北地院，將由法官決定是否繼續收押。（張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本名黃照岡的27歲詐欺慣犯黃琪，涉嫌假扮歌手張清芳及助理、國泰千金蔡佳玲，詐騙台大校長楊泮池協助提供醫療服務，還假冒香港富商李嘉誠秘書等人差點騙到中衛免費提供2萬5千片醫療口罩，台北地檢署日前依詐欺罪起訴，26日黃琪從看守所提訊送審台北地院，將由法官決定是否繼續收押。 (中時 ) #26 #台北 #詐騙 #醫療 #免費 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 啟用才5年 26億基隆火車站恐因輕軌「走鐘」 07:412020/08/25 政治 預防犯罪 小警察出動 反詐騙 14:252020/08/25 寶島 竹聯幫大哥化身靈骨塔詐騙首腦 狂賺逾1億3千萬名車代步 13:342020/08/24 社會 潤寅案前調查官涉收500萬放水遭訴 北院裁定50萬交保 19:362020/08/24 社會 黃曉明演《八佰》恐政治牽連自宮戲份 票房吸37.8億錯失紅利 10:072020/08/25 娛樂 騙扁小子黃琪詐1.26億 檢求重刑 04:102020/08/26 社會新聞 炒大同股票狂賺31億 台商鄭文逸重判 04:102020/08/25 地方新聞 「靈骨塔」詐騙首腦曝光 專開公司設局行騙 00:042020/08/25 社會 葉欣眉投資遭認是詐騙同夥 被警察監聽、跟蹤渾然不知 12:512020/08/24 娛樂 佯裝自己是警方 高雄正妹女警機靈阻止詐騙 19:562020/08/25 寶島 社會熱門新聞 哥哥女友回家白吃白喝近一年 妹看房間崩潰：你怎麼睡得下去 - 社會 正妹租屋徵求白天歡唱 房東反悔遭她打槍：隔壁每晚呼天喊地就行？ - 社會 冷血喊不要裝了 苗栗惡婆婆3F樓梯狠推媳婦 下場出爐 - 社會 人夫水電工大戰按摩女 突刺5連擊她喘息：「不要會腿軟」 - 社會 淫棍水電工激戰13歲少女10回合還搞大她同學肚子 法院：2年6個月 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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