陸生已於本周一解禁回台，大批陸生家長共同發表感謝信，致謝台灣各界人士與媒體推動，其中特別感謝世新大學副校長李功勤、知名台商徐正文、中華青年公共參與協會、台灣學權陣線、陸生返台推動組以及《中國時報》協助，半年來讓家長、陸生的心情與遭遇能傳遍兩岸，讓孩子終於能順利台灣念書。

以下是陸生家長感謝信全文：

陸生家長致台灣各界朋友和媒體的感謝信

各位朋友：展信鈞安！

在台灣各界的積極推動之下，經過各方艱苦的努力，陸生終於獲准返台就學。獲聞喜訊，陸生家長微信群裡一片沸騰，大家激動萬分、喜不自禁，紛紛希望向支持推動陸生返台的組織、民眾、媒體表達我們的感激之情。

年初新冠疫情肆虐以來，各界人士就持續關注陸生返台事宜，各大學校長還聯名致信當局為陸生返台就學陳情。8月5日明確因「兩岸情勢」不讓陸生返台之後，中華青年公共參與協會、台灣學權陣線、陸生返台推動組等組織通過召開記者會等方式，不斷發出呼籲，要求當局糾正對陸生的歧視性政策、保證陸生的學習權益，讓陸生儘快返台就學。世新大學李功勤教授、台商會徐正文會長、《中國時報》李侑珊小姐等諸多友善人士，一方面不斷透過媒體為陸生發聲，一方面積極與陸生及家長溝通資訊、安撫大家的焦慮情緒。

《中國時報》在收到我們《給台灣教育部門的公開信》之後，本可以獨家發佈，但是為了讓更多的媒體關注陸生的遭遇、幫助陸生返台，他們將公開信轉發給多家媒體，使得陸生家長們的心聲傳遍寶島。此外，還有很多不知姓名的老師和同學、很多素不相識的普通民眾，通過各種形式，表達了對陸生們的關心、支援和幫助。

讓我們的千言萬語化為一句「感謝」。兩岸關係，因為你們而更加和諧；在台陸生，因為你們而更加有愛。

再次謝謝你們！歡迎你們來大陸做客！

祝

平安喜樂！

陸生家長

2020年8月25日

(旺報 )