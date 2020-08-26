韓國醫師協會和政府之間的談判破裂，韓國上萬名醫生今（26）日展開全國大罷工，不過首爾當局已經要求首都圈醫生及實習醫生立即復診。

韓聯社報導，因為不滿韓國政府近期推出的醫學院擴大招生的醫療政策，大韓醫師協會（Korean Medical Association）和韓國保健福祉部今日凌晨展開最終談判，以期望達成臨時協議，雙方原本希望在新冠肺炎疫情穩定以前，文在寅政府能夠暫緩實施醫學院擴大招生的政策，醫界也會暫停罷診行動，不過談判最終破裂。

韓國醫界遂於今天進行原定的第二階段集體大罷診行動，自26日至28日，韓國全國各地上萬名醫生加入罷工行動，以抗議政府的新政策。參加此次罷診行動的醫生包含各大綜合醫院的實習醫生及住院醫生，以及各地方診所的從業人員。大韓醫師協會約有13萬名成員。

不過第二階段醫界全國大罷工行動才要展開，韓國政府已經先出手，對首都圈醫生發布復工令，要求包含首爾市、京畿道、仁川市等首都圈醫院的醫生及實習醫生於今日上午8時起，立即返回工作崗位復工。

韓國保健福祉部官員朴凌厚表示，他徹夜和大韓醫師協會會長協商，並且已經就「不單方面推動醫學院擴大招生政策」的議題達成臨時協議，不過大韓實習醫生協會（Korean Intern and Resident Association）反對，堅持集體罷診，因此談判破裂。

朴凌厚表示，政府已經對首都圈95間醫院的醫生及實習醫生下達復工令，違者將被判處3年以下有期徒刑或3,000萬韓元罰金，或是暫時被吊銷醫師執照。

擁有1.6萬名成員的大韓實習醫生協會已在7日率先進行罷工，他們認為韓國醫護人手充足，醫學院擴大招生只會讓醫生之間的競爭更激烈，無法解決醫療基礎設施的城鄉差距問題，認為醫生需要的是提高薪水，而非增加醫護人員。

根據韓國疾病管理本部的統計數據，韓國今日新增320例新冠肺炎確診病例，當中307例為本土案例，累計韓國境內共有18,256例確診。

報導指出，韓國已經連續多日單日新增200至300例新冠病例，21至23日間每天新增超過300例，24¬、25日回落至200例左右，但是今日又回升至300例以上。

(中時新聞網)