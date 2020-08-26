據上海聯合產權交易所最新披露，上海信託擬以人民幣70億元轉讓上投摩根基金49％股權予摩根大通。由於摩根大通已持有上投摩根基金51％股權。若此交易完成，大陸將誕生首家外資全控股的公募基金。

路透報導，摩根大通4月初宣布，與上海信託達成初步共識，擬購上投摩根基金股權100％。公開資料顯示，上投摩根基金此前的股權結構，為上海信託持股51％、摩根大通旗下摩根富林明資產管理（英國）持股49％。

2020年以來全球資本市場震盪加劇，但外資機構布局大陸市場的進度並未因此減緩。全球知名投資管理公司橡樹資本（Oaktree Capital）的全資子公司Oaktree（北京）投資管理有限公司在北京朝陽區完成工商註冊，為大陸首家外商獨資的地方資產管理公司（AMC）。

上海證券報報導，2020年以來，已有羅素投資、弘收投資、威廉歐奈爾投資、鮑爾賽嘉投資、邁德瑞投資、橡樹投資等六家外資機構登記備案為私募基金管理人，外資私募基金總數擴容至29家。

(工商 )