以色列國防軍（IsraelDefense Forces）在26日稍早表示，25日晚間在東北部與黎巴嫩的邊境前線傳出槍響，以色列軍方立即下令要附近居民留在家中，在狀況未明朗前不得外出，並準備隨時撤離至防空洞或其他保護區避難。

根據《以色列時報》報導，以色列國防軍在周二晚間證實在邊境前線地區發生數起「安全事件」，其中大部分多集中在曼阿拉（Manara）地區；軍方在聽到前哨的槍聲後，立即發射數發照明彈，並對該地區進行搜索，以確認無人趁亂越過邊界，

根據《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）報導，以色列軍方於以黎邊境陸續發射了約30發照明彈，在邊界附近引起小火苗；而邊界的黎巴嫩社區內也發現了幾枚未爆彈，所幸目前皆未傳出有人員傷亡。另外，國防軍還發現了一架載有爆炸物的無人機，趁濃霧時出現在黎巴嫩邊境上空，以軍目前已派人前往該區附近進行搜查；以國總理納坦雅胡獲報後，也正趕往以色列國防軍的北境指揮中心了解情況。

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(中時新聞網)