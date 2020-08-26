就算難訂還是要吃！

俗話說民以食為天，為了吃美食就算是花大錢、上天下海都很值得啊！雖然青菜蘿蔔各有所好，但世界就有這麼個米其林星星來讓「好吃」這件事情有了基本概念跟評比標準，這星星對餐廳不僅是殊榮，也是我們這些平民百姓對美食的嚮往，一生吃一次就足矣。

當然囉，米其林的勳章不會因為得一次就有一輩子的好吃保證，每年都會有新的榜單，今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，介紹2020台北台中米其林網友熱議的摘星餐廳，網路討論度前十名都落在台北，就算超難訂也還是要吃到！

第十名：大腕

獲選台北四大燒肉、全台頂級十大燒烤店NO.1的「大腕燒肉」，連續三年蟬聯米其林一星寶座，更是唯一摘星的燒肉料理，若要說大腕是燒肉界的帝王也不為過！大腕燒肉的菜單以和牛為主、豬雞為輔，還有多樣化的獨特醬料，而員工訓練也相當扎實嚴格，新進員工前三個月都只能負責擺盤跟燒炭，利用空班時間學習燒肉技巧後才能替客人服務，種種堅持讓大碗燒肉成為首屆台北米其林指南的黑馬，至今榮耀仍在！

地址：台北市大安區敦化南路一段177巷22號1樓

電話：02 2711 0179

第九名：A Cut

今年的米其林指南中出現了新面孔，不僅如此還躍進本次排行榜中的前十名，那就是A Cut牛排館啦～A Cut牛排館在摘星錢就很有名氣，不只食材頂級、料理美味，服務也相當細緻，是饕客們花錢花得相當開心（誤）的地方。A Cut牛排都採用乾式熟成技術，將牛肉的精華鎖住，讓味道再提升一個檔次，精選4種鹽款，簡單調味就能凸顯牛排純粹的美味…老饕們還不手刀訂位？

地址：台北市中山北路二段63號(國賓大飯店B1)

電話：02 2571 0389

第八名：明福台菜海產

明福台菜海產餐廳外觀看起來相當普通，很難讓人聯想到是已經蟬連三年的摘星餐廳。明福台菜隱身在中山區的巷弄裡，主廚人稱阿明師，雖然沒有華麗的店招牌，但這裡一直是政商名流的愛店，為的就是一嚐阿明師的手藝；而且明福台菜持每餐堅持只做六桌（餐廳內只有六個圓桌），所以真的是訂位爆滿、一位難求，招牌的佛跳牆、糯米雞更是要提前預訂才吃得到喔！

地址：台北市中山區中山北路二段137巷18-1號

電話：02 2562 9287

第七名：山海樓

吃來吃去還是最喜歡台菜嗎？同樣是本次排行榜中的台菜餐廳，山海樓費時兩年搜羅台灣古早味小吃，並將其發揚光大，舉凡簡單的炒米粉、糕渣都透過主廚的巧手，讓美味的深度跟廣度都再升級。

山海樓每樣菜都是招牌，若真要說什麼是必吃的，許多網友都會推薦你「山海豪華拼盤」，該道料理可說是集精華於一身的鎮店冷盤，若擔心吃不完，也可以選4拼的「主廚拼盤」，顧名思義就是主廚精選中的精選——總之來到山海樓，可以體會到台菜料理的博大精深！

地址：台北市中正區仁愛路二段94號

電話：02 2351 3345

第六名：侯布雄

位在信義區貴婦百貨BELLAVITA的侯布雄法式料理，一直是老饕們趨之若鶩的美食聖地，米其林教父侯布雄為餐飲業帶來許多創舉，例如他是第一位穿上黑色廚師服的主廚，因為他覺得黑色更為優雅；以及開放式廚房的概念為餐飲業帶來革命，讓料理更貼近人，讓廚師成為更重要的角色。

侯布雄還有「全世界最會擺盤的廚師」的美譽，每一道餐點都像畫作般優雅。餐廳提供的是法式料理，但侯布雄將台灣的氣候、濕度都考慮進去，就算是經典的法式傳統麵包也都加以改良——如此細節才能征服食客的心！

地址：台北市信義區松仁路28號5F

電話：02 8729 2628

第五名：大三元

如果你也熱愛港式茶餐廳，那你一定要試試大三元的料理！因為是相對物美價廉的米其林餐廳，所以大三元一直都很熱門，而說到港式飲茶怎麼能忘記脆皮烤鴨呢？別說小編沒提醒，想吃大三元的烤鴨一定要先預訂，不然就只能望著別桌的烤鴨在心底偷偷落淚，吃完師傅在你身邊服務、親自送上的烤鴨捲，然後再將剩餘鴨肉送進廚房烹飪「二吃」…光是用想的口水就要流下來了！

地址：台北市中正區衡陽路46號

電話：02 2381 7180

第四名：天香樓

位在台北亞都麗緻大飯店的天香樓，是杭州菜餐廳的佼佼者，已經三年連續蟬連一星，這兩天2020米其林指南一公布，天香樓便立刻湧進一堆訂位電話，從這就可以看見天香樓的魅力所在！雖然天香樓專賣杭州菜，但廚師們懂得利用台灣在地食材，打造獨門的創意料理，例如揉合經典菜色火朣神仙鴨和魚丸湯特色的「神仙鴨魚丸湯」，就成了老饕們來到天香樓必點的神仙佳餚。

地址：台北市中山區民權東路二段41號B1

電話：02 2597 1234

第三名：教父牛排

你一定聽過教父牛排的名號，它也不負眾望的蟬連一星，穩住牛排料理界老大哥之一的名號。來到教父牛排，一定要試試招牌的老饕牛排，雖然服務生會提醒牛排一律三分熟，讓亞洲人多少會感覺到怕怕的，但主廚精湛的廚藝就是有辦法讓牛排「外脆裡嫩」，牛肉吃起來甜嫩，也沒有讓人心驚的血水，是值得一嚐的牛排料理！

地址：台北市中山區樂群三路58號／台北市信義區松高路19號

電話：02 8501 1838／02 2345 9922

第二名：RAW

有著全台最難訂餐廳稱號的RAW，今年也不負眾望地蟬聯2星，主廚黃以倫表示「沒有很意外」，如此自信的原因就來自於RAW對料理品質的把握，隨著四季變化的菜單、對各種用餐細節的要求，還有三星名廚江振誠的光環與料理實力，讓RAW在去年升星後，無畏疫情肆虐，維持著精湛的水平。

RAW以台灣食材為本，法式料理為基礎，無菜單料理讓你對每一道餐點都是期待與雀躍，創意料理在視覺、嗅覺與味覺上都是不同的享受，也展現出RAW團隊的用心與實力，讓「台灣味」的層次提高再提高，被世界看見。

地址：台北市中山區樂群三路301號

電話：02 8501 5800

第一名：頤宮

位在君品酒店的頤宮餐廳，是全台唯一的三星級餐廳，不僅如此，頤宮的三星殊榮更是從首屆2018年蟬聯到2020，著著實實的台灣美食之光！雖然餐點不便宜，但維持三星的關鍵，就是頤宮廚師對料理的堅持，光是小小的桌邊車就擺滿30幾個餐盤和保溫設備，食物裝盤前還得加熱餐盤，為的就是讓人「趁熱吃」，每口都像剛出爐一樣。

如果不知道要吃什麼，那就點道頤宮的經典料理「先知鴨」吧！主廚嚴選一台斤重、生長28天的小北鴨，料理前還得醃制約2天的時間，繁複的料理程序成就外皮爽脆、香氣逼人的鴨肉料理，想吃記得要事先預訂！

地址：台北市大同區承德路一段3號17樓

電話：02 2181 9950#3261

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年08月26日至2020年08月24日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2020台北台中米其林指南餐廳』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時新聞網)