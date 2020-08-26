因應全球新冠肺炎疫情，第77屆威尼斯影展VR單元首度出走威尼斯，前進全球13個國家、15個指標性城市，舉辦今年以「VENICE VR EXPANDED」為主題的VR單元，更第一次進駐台灣，於9月2日至12日在台北長春國賓影城舉辦為期11天的威尼斯影展VR單元，讓觀眾體驗來自世界各地入圍威尼斯影展的32部360度及互動式VR作品。

全球歷史最悠久的威尼斯影展，於2017年開始設立VR單元獎項並於威尼斯獨立小島LAZZARETTO VECCHIO打造專屬於VR單元作品展演及創作者交流空間，為不讓疫情影響VR好作品被世界看見，除了維持原有的獎項外，威尼斯影展顛覆過往執行模式，將全球指標性城市串連成衛星城市，在柏林、巴塞隆納、巴黎、阿姆斯特丹、日內瓦、台北等15個城市，同步舉辦「VENICE VR EXPANDED」VR單元。

這是威尼斯影展內容史上第一次於台北舉行，觀眾購票可至博客來售票網站購票，每張票價1000元，可享100分鐘內暢遊威尼斯影展VR入圍作品，時間內可欣賞來自24個國家的32項入圍作品，包括20部入圍VR主競賽單元、8部入圍VR作品觀摩單元以及4部由電影雙年展學院學員製作之VR作品。

(中時 )