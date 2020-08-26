寵物高齡化趨勢，新北市政府動保處規畫在三峽白雞地區興辦毛寶貝長照醫療園區，結合寵物業、動物醫院、餐廳、旅遊業等相關業者，打造毛寶貝複合式長照醫療園區，提供寵物醫療需求，照顧毛寶貝的健康也照護飼主的身心靈，預計2022年動工，也帶動周邊產業經濟。

新北市動保處代理處長楊淑方26日在市政會議提出專案報告指出，新北市有17座寵物公園、專屬運動場區，為全國數量最多，後續將結合旅行業、旅宿業、餐飲業、交通運輸業等，推出寵物友善地圖、規畫10條友善路線景點、拓展友善交通工具、友善設施，鼓勵毛爸媽們帶著毛寶貝去旅遊，振興寵物旅遊經濟。

楊淑方表示，原板橋動物之家轉型為毛寶貝生命教育園區，結合綠美學、打造溫馨舒適照護空間，園區有5項新措施，寵物鮮食diy教室、美容spa教室、藝術展示館、智能互動區、智能認養區等，每日參訪人數已超過150人次，為青年、志工服務毛寶貝最佳場域，也是最佳療癒心靈場所。

另外鼓勵青年參與動物保護服務行列，動保處與大專院校獸醫學系、寵物美容科系建教合作，邀集學校師生參訪動物之家、推廣毛寶貝送養宣傳活動，提供平台讓青年為動物發聲，做社會引領者，讓新北市更加友善對待動物。

新北市長侯友宜表示，新北市為全台飼養寵物最多多達15萬隻，新北市除了建立人能安居樂業的地方，毛寶貝的照顧也要最完善。

侯友宜說，透過寵物自治條例，新北針對寵物高齡化照護、守護毛寶健康為首推要務，新北市將結合醫療照護、產業、休憩遊樂打造寵物旅遊網，活絡在地商機，成為民眾攜帶毛寶貝出遊的最佳新選擇。

(中時 )