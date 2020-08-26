在中美雙方針對第一階段貿易協議進行通話後，美國農業部（USDA）於25日公布，中國進口商再次採購美國大豆，並簽訂近一個月來單日最大規模的美國玉米採購合約。

路透報導，美國農業部在每日出口銷售公告中指出，中國進口商採購40.8萬噸美國玉米，以及20.4萬噸美國大豆，均在9月1日開始的2020／21銷售年度付運。此次玉米銷售是自美國農業部7月30日宣布，向中國銷售近200萬噸玉米以來，規模最大的一次。

美國農業部還證實，民間出口商向未知目的地銷售14.25萬噸大豆，向日本銷售10萬噸玉米，也將於2020／21銷售年度付運。

此前，美國貿易代表辦公室表示，中美兩國官員於24日進行通話，認為聚焦1月簽署的第一階段貿易協議，在相關問題的解決方面已有進展，雙方都致力於協議取得成功。

根據中美雙方簽署的第一階段貿易協議，中國承諾購買價值365億美元的美國農產品。不過，官方數據顯示，儘管最近中方購買量激增，但中國距離實現此一承諾仍非常遙遠。美國統計局的貿易數據顯示，2020年上半年，美國僅向中國出口價值72.74億美元的農產品。

(工商 )