美國在台協會台北辦事處處長酈英傑出席台灣併購與私募股權協會（MAPECT）2020年國際投資論壇，他指出，本次新冠肺癌疫情改變很多公司在任何一個國家，包括中國，進行大幅投資的評估。酈英傑強調，強化並確保供應鏈的安全，就是美台共享的一大優先目標。

酈英傑指出，過去幾年來，台灣政府已批淮愈來愈多私募基金投資申請案件，象徵台灣對於私募基金投資的態度逐漸出現轉變。這要歸功於政府官員與MAPECT等組織在過去幾年所進行的無數次討論。

他認為，新冠病毒疫情及多項地緣政治不確定因素持續衝擊世界各地的供應鏈。這次疫情暴露出過度依賴單一國家或供應商所將帶來的高度風險；而這不僅限於醫療器材和藥品等關鍵物資，也包括我們共享經濟中有著戰略重要性的各項產業。本次疫情及其帶來的附帶效應，很可能將改變許多公司對於繼續在任一國家——包括中國——進行大幅投資是否明智的評估。

酈英傑表示，美國政府正在採取全政府作法，因應供應鏈重組的趨勢，希望能在這方面與台灣攜手合作。美方常用「真朋友、真進展」的說法，來形容美台關係。過去八個月來，AIT也一直與我們在台灣政府、產業界及學術圈的工作夥伴相互討論，研究美國與台灣在供應鏈重組的議題上，可以如何共同合作。

他指出，簡單來說，強化並確保供應鏈的安全，就是美台共享的一大優先目標。要達成這項目標，美國將特別聚焦三個領域：

首先，要使供應鏈更加多元化，並更接近包括美國在內的末端使用者。第二，確保像中國這樣的國家，不會因政治目的而綁架供應鏈。第三，與包括台灣、日本、歐盟在內的理念相近夥伴共同合作，發展基於共享價值、共享標準、共享環境與勞動作業規範的新供應鏈。

相信台灣現在面對一個獨一無二的好機會，可以參與全球供應鏈的重塑，藉此造福世界。台灣位於本區域高科技供應鏈的中心，供應鏈涵蓋領域廣泛，從主要的代工生產及設計代工商家，到製造並設計零組件和晶片組的公司，到那些正在打造未來物聯網、人工智慧及5G網路的廠商，都包括在內。

值得注意的是，過去30多年來，台灣公司也是協助中國發展資通訊和其他供應鏈的業界主力。但相較於中國政府支持的公司，台灣公司遵守法治，並堅持保護智慧財產權。隨著中國勞動成本上升，工作及投資環境的友好程度與日俱減，親身經歷這一切的台灣公司也開始尋找其他的替代生產及製造中心。另外，台灣公司也愈來愈認識到將公司的未來寄托於中國，所將帶來的危險。

台灣政府也已注意到這一趨勢，並正採取行動一步步將投資帶回台灣。自從於2019年一月推出以來，國發會和經濟部的各項台商回台投資計畫，已成功吸引超過一兆新台幣的投資回流台灣，其中的許多公司也正在將他們最自動化及最先進的產線帶回台灣。

但我們同時也聽說，不是所有公司都能把業務搬回台灣，尤其因為台灣在部分生產要素的供應方面量能有限。

因此，許多台灣公司正試著與美國及其他印太區域理念相近經濟體建立夥伴關係，一同打造未來世代的新供應鏈。在這方面，台灣公司可以成為世界其他地方外國直接投資的主要推手。

酈英傑很高興在去年與外貿協會成立「台美商務交流中心（U.S.-Taiwan Trade and Investment Networking Center）」之後，雙方最近又推出了「台美企業聯盟（U.S.-Taiwan Business Alliance）」數位平台，力求加深美台經濟關係，促進供應鏈安全，並增加台灣赴美投資。

的確，台灣是最積極活躍的對美投資方之一，而且過去兩年，都是「選擇美國」投資高峰會上最大的代表團，這也確保了未來數十年，美台經濟仍將維持堅實緊密的關係。

最有名的例子，就是全球最大的半導體公司台積電近期宣布將赴美投資120億美元，將最先進的半導體科技和供應鏈帶往美國。美方相信這項計畫送出了清楚無誤的訊號，顯示高科技供應鏈的未來仍將處於美台的交會點。台積電的赴美投資更進一步應證了一項觀點：台灣就是全球高科技貿易及美國科技供應鏈當中的關鍵匯聚點。

關於供應鏈的訊息似乎也已傳達到了台灣高層。蔡總統在近期的就職演說中，就提到台灣在全球供應鏈重組的局面下能夠扮演的重要角色。這需要所有人一起協力合作，才能幫助不同的經濟體、產業及公司打造奠基於信任原則之上的全新安全供應鏈。

在美國政府方面，酈英傑在華府的同事已開始集中精力創設「經濟繁榮網路（Economic Prosperity Network）」；這項由多國、多個經濟體、公司及公民社會組成的網路將共同合作，致力推動在共享價值之下，進行數位基礎建設、能源、投資、貿易及商務等領域的業務。美方把這些共享價稱為美國價值，但它們也可被稱為台灣價值；它們就是一般所知的「信任原則」。

酈英傑指出，該依循哪些「信任原則」來重組供應鏈？正直誠信、問責、透明、互惠，尊重法治，尊重所有形式的財產權，尊重人權，以及尊重地球。台灣與美國共享上述所有特質，另外我們也有著相同的經濟目的和願景。

此外，在雙方努力合作重組全球供應鏈的同時，美國也成立了「發展籌資公司（Development Finance Corporation，DFC）」及其他全新相關機構。這些組織將協助中低收入國家發展基礎建設，幫助發展區域能源安全，制定更佳標準，提供專業建築與工程服務，並為各項計畫提供技術協助；這些都將有助供應鏈重整，促使供應鏈移往印太區域理念相近的各個經濟體。

在追求並推動供應鏈重組方面，美國與台灣並不孤單。舉例來說，歐盟現在就特別重視供應鏈韌性的議題。日本則是在幾個月前設立了22億美元的基金，用以資助供應鏈的重整轉移。儘管大部分資金的設定是要協助日本公司從中國遷回日本，部分資金也被用來協助日本公司移往東南亞。透過經濟體間的攜手合作，雙方一定可以大有進展，在後疫情時代的經濟未來中，充分實現打造安全、可信任的供應鏈。

(工商 )