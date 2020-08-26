大陸駐英國大使館微信公眾號北京時間26日（倫敦時間25日）刊出「中國駐英國使館發言人就涉疆問題答記者問」指出，近來有數十名宗教領袖發表公開信，稱大陸穆斯林面臨困境；此外，有人去函英國國會議員，要求推動聯合國向新疆派獨立人權調查團等事，內容純屬造謠汙蔑，中方表示強烈不滿和堅決反對。

使館發言人表示，大陸政府一貫一視同仁地保護少數民族在內的各族人民合法權益。1978年至2018年，新疆地區維吾爾族人口已從555萬增長到1168萬，翻了一番。2010年至2018年，新疆維吾爾族人口的增幅為25.04％，高於全新疆人口的增幅13.99％。所謂的「強制節育」、「種族滅絕」完全是謊言。

使館表示，所謂「新疆近百萬維吾爾人被拘押」，是兩個反陸機構或人員炮製的謠言。幕後黑手之一是美國政府支持的「中國人權捍衛者網路」（Chinese Human Rights Defenders，CHRD），它僅僅通過對8名維吾爾人的採訪和粗略估算，就得出「新疆地區2000多萬人口中，10％的人被拘押在『再教育營』的荒謬結論」。

幕後黑手之二是受美國政府資助的極右翼基本教義派基督徒鄭國恩，他在《中亞調查》雜誌上發文稱，「據估計，新疆在押人員總數超過100萬」。據美國獨立新聞網站「灰色地帶」披露，鄭得出這一數字，依據的是總部位於土耳其的一家維吾爾流亡媒體組織──Istiqlal TV的一篇報導，而Istiqlal TV根本不是一家新聞群組織，而是推進分離主義、極端主義的組織。鄭本人則自認「受上帝的引領」，肩負著反對中國的「使命」。

發言人強調，新疆「教培中心」根本不是什麼「集中營」或「再教育營」，而是預防性反恐和去極端化的有益嘗試和積極探索。這一舉措旨在根除極端主義、防止暴力恐怖活動升級，符合《聯合國全球反恐戰略》等一系列反恐決議的原則和精神，本質上這與英國設立的轉化和脫離項目（DDP）、美國推行的「社區矯正」和法國成立的去極端化中心沒有什麼區別。

駐英使館發言人也針對一些人士向英國議員致公開信，要求推動聯合國向新疆派獨立人權調查團一事表示，此信的內容純屬造謠汙蔑，中方表示強烈不滿和堅決反對。

使館重申，新疆根本不存在某些人所說的民族、宗教、人權問題，而是反恐和去極端化問題。真相是近來美西方一些政客和媒體把新疆依法打擊恐怖主義、極端主義汙名化為「限制宗教信仰自由，打壓穆斯林」，還編造了不少「關押、迫害宗教人士」的謊言。強調新疆的大門是敞開的。中方歡迎所有秉持客觀公正立場的外國人士到新疆參訪；歡迎任何不帶偏見、平等友好的對話溝通，反對以所謂「國際調查」的名義干涉大陸內政。

(中時 )