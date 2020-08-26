Fitbit今（26）日宣布推出旗下最新智慧手錶- Fitbit Sense、Fitbit Versa 3，以及新 Fitbit Inspire 2健身手環。預計於9 月底將陸續開始於 Fitbit.com 和指定通路販售。

Fitbit推出首款健康智慧手錶Fitbit Sense，具備壓力管理、皮膚溫度感測等健康功能。（Fitbit提供／黃慧雯台北傳真）

Fitbit Sense

壓力是全球的共同問題，每三人中就有一人經歷過多地擔憂或壓力，以及因壓力引起的心理或生理症狀。長期不加以管理，壓力便會延伸出各種健康問題，例如高血壓、心臟病、肥胖、糖尿病，以及焦慮或憂鬱症等心理健康問題。Fitbit Sense 結合裝置內建與應用程式體驗，可針對身體對壓力的表徵提供詳細的報告，並利用各種工具幫助管理身心壓力。這項壓力管理工具，是由 Fitbit 行為健康專家團隊打造，這些專家擁有數十年的心理健康診斷和治療經驗；並有來自頂尖醫學研究機構專家參與此專案。

Fitbit Sense 的膚電活動感測器 (EDA) 可直接透過手錶測量膚電活動。只要將掌心放置在裝置表面，即可透過皮膚上的汗水層偵測皮膚上微量的電子變化，以協助瞭解身體對壓力源的反應，進而有效管理壓力。用戶可以快速進行 EDA 掃描來觀察反應，或搭配 Fitbit 應用程式的引導式正念練習課程，觀察身體在冥想或放鬆狀態下的反應。每一個課程結束後，裝置和Fitbit App都會產生 EDA 反應圖表，除了評估長期下來的進步，也能在當下立即反省情緒壓力的狀況。

Fitbit壓力管理分數功能是基於用戶的心臟健康、睡眠和活動量資料，計算出每日身體壓力程度。分數從最低 1 分到最高 100 分，越高代表身體的壓力表徵越少，評分結果會附上壓力管理的相關建議，例如呼吸運動等其他正念工具。所有 Fitbit 用戶都可使用 Fitbit 應用程式的全新「正念」功能。可以進行正念練習，設定每週的正念目標和提醒、反省壓力指數、記錄課程後的心情以及冥想。 Fitbit Premium 會員可取得分數的詳細計算方式，由超過 10 種生物識別資料組成，包括施力平衡 (活動的影響)、反應 (心率、心率變化和 EDA 掃描應用程式所記錄的膚電活動)，以及睡眠方式 (睡眠品質)。 Premium 會員可選擇超過 100 個來自多個熱門品牌的正念課程，包括 Aura、Breethe 和 Ten Percent Happier，也可聆聽 Fitbit 提供的多元放鬆音效，並觀察長期下來的正念練習如何影響情緒變化。

加州大學舊金山分校精神病學與行為科學系及奧舍綜合醫學中心 (Osher Center for Integrative Medicine) 助理教授 Helen Weng 博士表示：「固定的冥想習慣可帶來生心理方面的好處，例如減輕壓力、焦慮與憂鬱症狀，促進心血管健康，改善血壓和心率。」。「冥想就像是大腦的運動，如同身體的運動一般，需要持續練習以鍛鍊心智容量。找到自己認為有效的冥想方式並持之以恆，不僅能促進健康。 Fitbit 透過正念管理工具，包括全新壓力管理分數功能和 EDA 掃描應用程式，幫助用戶檢視進步狀況並培養有效且可維持的個人化冥想習慣。」

全新Fitbit PurePulse 20協助用戶全年不間斷掌控心臟健康

Fitbit 在 2014 年首度推出具備全天候心率追蹤功能的手錶，今年稍早則推出全新活動區間分鐘數功能。 Fitbit Sense 是 Fitbit 旗下首款搭載 ECG 應用程式的裝置，可透過分析心律找出心房顫動 (AFib) 的表徵，全球約 3,350 萬人有心房顫動狀況。只要手指握住手錶的不銹鋼錶圈 30 秒，就會收到分析結果，可以下載來和醫生分享。

全新的 Fitbit PurePulse 20 技術搭配全新多路徑心率感測器和更新的演算法，提供該公司至今為止最先進的心率技術。此外，還包含其他關鍵心臟健康功能，可在裝置上提供個人化的心率過高/過低通知。適合全天候穿戴的 Fitbit Sense 輕鬆偵測心率異常變化並發送通知。影響心率的因素可能包含壓力、體溫等，但心率過高或過低可能是心臟病的徵兆，需即時尋求醫療診斷，潛在心臟問題包括心搏過慢和心搏過快。

Fitbit感測器追蹤關鍵健康指標有機會做為防疫偵測

Fitbit Sense 增添全新皮膚溫度感測器，可從溫度變化偵測出發燒、生病或下一次經期等徵兆。藉由長期穿戴 Fitbit Sense 並整夜追蹤皮膚溫度，可更即時了解變化的趨勢而不只是在某一個特定的時間檢測體溫。

Fitbit 共同創辦人暨技術長 Eric Friedman 表示：「穿戴式裝置在傳染性疾病的早期發現可能扮演著重要角色，有助於延緩新冠肺炎的傳播速度，並進一步瞭解疾病的進展。」「目前為止有超過 10 萬名 Fitbit 用戶參與該研究，我們發現將近 50% 的新冠肺炎案例可在症狀出現前一天偵測到，特異度為 70% 。研究結果不僅協助我們瞭解並偵測新冠肺炎，也可以當作偵測未來其他疾病和健康狀況的模型。」

Fitbit Sense 也具備所有其他 Fitbit 智慧手錶的關鍵健康、健身與智慧功能，包括內建 GPS 、超過 20 種裝置內建運動模式、 SmartTrack 自動活動追蹤、心肺適能等級和分數，以及先進的睡眠工具。豐富的智慧功能讓生活更方便，隨時保持連線，例如內建揚聲器和麥克風，可利用語音指令接聽電話、回覆訊息，以及 Google Assistant 、感應式支付 Fitbit Pay 、數千個應用程式和時鐘面板等功能，電池續航力可維持超過 6 天。

Fitbit Sense 採用航太級鋁材和不鏽鋼，呈現精緻的高科技質感。全新 infinity 錶帶彈性又舒適，可穩穩固定在手腕上。快拆錶耳方便切換白天和晚上的造型。機器打造的錶身混用玻璃與金屬材質，防水最深達 50 公尺。內部的生物傳感器核心經過特別設計，以盡可能容納下更多 Fitbit 裝置的感測器，同時維持時髦造型和持久的電池續航力。

更大的 AMOLED 顯示器整合環境光感測器，可自動調整螢幕亮度，另外也可選擇設為螢幕長亮模式。全新的顯示器接近無邊框，擁有更佳的自適應效果，解析度也獲得提升。使用者介面和處理器的設計經過徹底翻新。新設計包括全新自訂小工具、通知顯示、螢幕應用程式，讓視覺更清爽之餘，用戶也能自訂最喜歡的工具和捷徑，藉此加入更多個人化資訊，以打造更流暢的智慧手錶體驗。

Fitbit Versa 3具備GPS、Google Assistant與揚聲器，成為功能更加全面的智慧手錶。（Fitbit提供／黃慧雯台北傳真）

Fitbit Versa 3推出更多令人喜愛的功能

Fitbit 也推出了 Fitbit Versa 3，針對旗下最受歡迎的智慧手錶系列增添全新健康、健身和便捷功能。裝置內建 GPS、鍛鍊強度地圖 (藉由 Fitbit App 查看)、強化的 PurePulse 20 技術，以及活動區間分鐘數功能，不僅協助追蹤每日步數，更讓維持健身目標比以往更容易。

Versa 3 還搭載更多智慧功能，包括內建揚聲器和麥克風，可快速接通電話、在語音信箱留言和調整通話音量，只要用手錶就可以做到。還可以選擇使用 Google Assistant，只要對著手錶說話，就能針對鍛鍊活動、正念練習、就寢時間設定提醒，或是查看天氣，將洗手液加入購物清單，以及控制智慧居家裝置等。

可支援利用 Fitbit Pay 快速進行安全的支付交易，同時避免接觸公共表面，並取得數千種應用程式和時鐘面板。來自音樂合作夥伴 Deezer、Pandora 和 Spotify 的歌單，可幫助挑選不同鍛鍊強度所適合的音樂。升級的設計和介面皆參考 Fitbit Sense ，包括更柔和的線條、提升的舒適感、更佳的自適應效果，以及更快速、輕鬆的互動。Fitbit Versa 3 所有功能也都有在 Fitbit Sense 推出。

Fitbit Versa 3 和 Fitbit Sense 也將首度採用相同的磁性充電器。兩者皆擁有 6 天以上的電池續航力，電量不足時，只要快速充電 12 分鐘即可支撐一整天。兩個款式的配件互相相容，錶帶採用簡易的快拆錶耳並推出多種顏色和樣式，另外也跨界和 Pendleton 與 Victor Glemaud 設計師合作。Pendleton 的錶帶反映出品牌與自然和美國原住民風格的連結，主打編織花紋圖案，Victor Glemaud 系列則採用樣式大膽的永續針織布料。

全新Fitbit Inspire 2智慧手環系列，具有活動區建分鐘數功能與10天以上電力。（Fitbit提供／黃慧雯台北傳真）

Fitbit Inspire 2 具備更多更豐富的功能

延續時髦且經濟實惠的 Fitbit Inspire 和 Inspire HR 健身手環系列所取得的成功，Fitbit Inspire 2 增添了多種進階功能，例如活動區間分鐘數記錄，更加時尚、纖薄的設計，更明亮、鮮豔的螢幕，以及 Fitbit 裝置中最持久的電池續航力，可維持長達 10 天之久。易於使用的健身手環可幫助養成健康的習慣，搭配多種激發動力的功能，例如 20 多種目標導向運動模式、進階睡眠工具、全天候心率追蹤、經期健康追蹤、食物、水份攝取及體重記錄。

Fitbit Premium 讓 Fitbit 裝置發揮更多價值

Fitbit Premium 可搭配任何 Fitbit 裝置，讓 Fitbit 體驗更上一層樓，將您的活動、睡眠與心率記錄串聯起來，獲得更深入的資料分析結果，以及更個人化的詳細報告。除了提供多種睡眠工具，還提供數百個鍛鍊內容。另外，還提供 Aura、Breethe 和 Ten Percent Happier 的正念內容，激發動力的遊戲和挑戰，活動、睡眠和營養指導計劃，以及可與醫療團隊分享的健康報告，全部都可從 Fitbit App取得。

Fitbit Premium 繼續提供更豐富的內容並拓展服務地區。Premium 服務推出不到一年就擁有 超過 50 萬名會員付費訂閱，將在今年底開放中文(繁體與簡體)、荷蘭文、法文、德文、義大利文、日文、西班牙文和瑞典文版本，讓全球更多 Fitbit 用戶也能享受這項服務。

Fitbit Sense、Fitbit Versa 3 和 Fitbit Inspire 2預計於9 月底將陸續開始於 Fitbit.com 和指定通路販售。

Fitbit Sense 在台售價為新台幣 10,298 元，推出碳黑色/石墨色不鏽鋼及月光白/柔金色不銹鋼材質。Fitbit Versa 3 在台售價為新台幣 7,798 元，推出黑色/黑色鋁製材質、粉膚色/柔和金色鋁製材質，以及午夜藍/柔和金色鋁製材質。

Fitbit Sense 和 Fitbit Versa 3 的配件與裝置分開販售，推出各式各樣的款式，包括迷彩、深灰色REPREVE再生材質編織錶帶，黑/月光白、長青綠/月光白、灰色/薄荷綠、甜瓜/玫瑰色和寶石藍/霧灰色運動錶帶，以及黑色、月光白、午夜藍和粉膚色 infinity 錶帶，售價為新台幣 890 元起。

Fitbit Inspire 2 售價為新台幣 3,298 元，推出黑色、月光白和沙漠玫瑰色版本。配件與裝置分開販售，推出午夜藍和黑色頂級 Horween 皮革材質雙圈錶帶，花卉印花矽膠錶帶，以及全新黑色夾式錶帶，售價為新台幣 490 元起。

(科技)