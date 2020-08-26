外媒報導，消息人士透露，藉由延後公布決議，加拿大政府實際上已經在封殺華為的5G網路設備。

報導指出，在五眼聯盟國家中，加拿大是唯一尚未公開禁止華為參與5G網路建設的成員國，但該國實際上已經這麼做，延後發布相關決定的時間，已漫長到足以迫使加國電信業者將華為排除在外。

消息人士表示，在美中兩國為了華為大打科技戰之際，這樣的策略讓加拿大暫時不必在兩大強權之間選邊站，不過，加國最終仍可能宣布禁止使用華為5G設備的決定。

報導指出，加拿大主要電信公司陸續公布的5G技術合作夥伴，都未將華為納入，為了避免受到美國對華為的制裁措施波及，加國企業寧可選擇與歐洲電信設備大廠諾基亞或愛立信合作。

加拿大創新部長Navdeep Bains對此報導表示不予置評。

此前媒體報導，基於政治考量，加拿大政府將延遲公布是否排除華為5G設備的決定。

(時報資訊)