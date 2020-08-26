美系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告指出，美國加大對華為禁售令，恐衝擊聯發科在2021年將減少4000萬套5G SoC單元出貨量，故將聯發科目標價由880元調降到690元，維持加碼評等。

美系外資表示，9月14日之後，聯發科確認對華為的晶片出貨量為零，根據美國商務部發布了華為禁售令的全文指出，第三方半導體供應商，不僅是海思，也不能向華為提供晶片，供應商可以進行申請向華為出貨，但需要獲得批准，據悉，聯發科已申請了許可證，但何時批准仍很難說，故將聯發科目標價由880元調降到690元，維持加碼評等。

美系外資表示，華為持有目前在大陸智慧手機市場中佔有50%的市佔率，在全球市場中佔有15%的市佔率，在美國禁令前，預計華為將佔聯發科2021年的20%營收，但因美國加重禁售力道，故預計聯發科在2021年將減少4000萬套5G SoC單元出貨量，恐對ASP造成侵蝕。

(時報資訊)