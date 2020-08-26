今年以來，紐約證交所Arca黃金礦業指數（GDM）上漲了37％，表現優於金價的28％漲幅。星展最新投資總監觀點指出，金價仍將有不錯表現。隨著美元的走弱，金價在升至每盎司2000美元以上的歷史新高後，近期呈現回檔整理，但寬鬆的貨幣政策、負實際利率以及投資人需求上升，將支撐金價未來12個月升至每盎司2000美元以上。

星展銀認為，黃金價格看漲將有利於黃金礦商。黃金礦業公司扮演槓桿角色，金價上漲將提升其獲利，產量增加也提升其利潤率。今年以來，黃金平均價格為1695美元，而去年的平均價格為1393美元，這意味著礦商的利潤率將大幅增長。根據VanEck的計算，當黃金價格從1400美元上升至2000美元時，自由現金流量可能會目前水平增加三倍。

黃金礦業公司的自由現金流量（FCF）收益率現在接近歷史最高水平。即使金價上漲，自由現金流仍有進一步上升的空間。因此，隨著自由現金流量的增加，股票價格具有上漲的槓桿效果，但評價面仍具吸引力。

星展銀認為，由於目前經濟處於有史以來最嚴重的全球衰退，在經濟和公司利潤萎縮之際，黃金礦業成為少數的獲利企業但評價面卻被低估的產業之一。

(時報資訊)