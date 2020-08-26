金塊賈瑪莫瑞與爵士米契爾前場比賽互飆分數，賈瑪莫瑞砍下50分，米契爾飆進51分，爵士險勝。兩人今天再次正面對決，這次賈瑪莫瑞技高一籌，不但攻下42分，而且還率領金塊逆轉勝，賈瑪莫瑞兩場比賽合計攻下92分，超越「甜瓜」安森尼保持的74分隊史紀錄，用雙手保住了球隊晉級希望。

賈瑪莫瑞此役上半場僅得9分，下半場猶如睡醒的猛獅，狂得33分，尤其是金塊下半場得到的38分當中，賈瑪莫瑞包辦了22分。尤其是第四節，賈瑪莫瑞接管戰場，最後階段連續命中關鍵球，幫助金塊拉開領先差距。最後剩不到30秒，賈瑪莫瑞持球突破助攻約基奇投進三分球，金塊鎖定勝局。

賈瑪莫瑞2場比賽攻下92分，改寫了金塊隊史紀錄，此外賈瑪莫瑞還成為NBA史上第5位在季後賽前一場得到50分之後，下一場砍進40分的球員，前4位分別是：喬丹（3次）、韋斯特（2次）、張伯倫和瑞克拜瑞。

今年季後賽賈瑪莫瑞在17分鐘的關鍵時刻（比賽最後5分鐘，雙方分差5分以內）一共得到34分（聯盟第一），18投13中（72.2 %的命中率），三分球8投7中，送出6次助攻，而且0失誤，堪稱是季後賽關鍵先生。

(中時 )