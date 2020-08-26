安心旅遊補助預算即將用完，行政院長蘇貞昌上午被問到是否要加碼時說，要加碼、還是把人民的血汗錢花在刀口上，他會請相關部會及主計處好好評量。

蘇揆說，政府做任何事都要深謀遠慮，要為全國打算，當初管制口罩有人罵後來證明是對的， 三倍券說要1000元有3倍效果也有人不認同，但現在三倍券大大發揮功效，國旅大爆發旅館一床難求，餐廳訂不到位子，甚至很多風景區大爆滿就可看出效果。

但蘇揆話鋒一轉也說，對於已發揮效果恢復活力的，預算用罄用後是否要再加碼，還是把人民的血汗錢花在刀口上，是不是還有一些還沒有走出困境的，更需要的，政府會分輕重緩急，請相關部會及主計處好好評量。

此外，對於紓困3.0是否加碼，蘇揆也說，政府已訂出紓困預算計畫，要拜託立法院早日通過，此外也會看這段期間，因防疫有成紓困有效，振興經濟也發揮功效，所以比起去年同期在零售業百貨業都看到逆勢成長，但還有些因外國疫情還沒有走出困境，甚至有第2、3波疫情，因此還是有些產業受到衝擊，政院都會就有限預算做最有效的運用。

(中時 )