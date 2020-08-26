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美國知名軍事網站《全球火力》近期公布2020年全球軍力排行榜，美國、俄羅斯、中國大陸、印度、日本分列前五，南韓首度超英國、法國排名第六；而台灣在138個國家中則排名第26。這個排名網友超驚訝，因為同在東南亞的越南以及泰國分別拿到22名與23名，都較台灣高，直呼是「把台灣跟泰國搞錯了嗎？」

網友在論壇上發文指出，在軍事網站竟發現台灣的軍武排名輸給泰國，但台灣的武力照理說不可能輸給他們，難道是網站把Thailand跟Taiwan搞混了嗎？不過，針對此排名，也有網友解釋泰國有過「軍政府」，並且他們還有航空母艦，陸軍也不弱，不要以刻板印象認為東南亞就比較落後。

更有網友直接酸台灣國軍，不討論其他國家比我們精良的軍備，我們的「娃娃兵」就輸人家一大截了，役期才4個月還一堆人在叫，很多心態都還是能躲就躲、能鬆就鬆，完全沒有保家衛國的概念？平常台灣價值掛嘴邊、碰到要當兵每個身體都誠實了，還沒開戰就輸一半，所以台灣戰力低真的不意外。

美國知名軍事網站《全球火力》公布2020年全球軍力排行榜。

不過也有網友認為，台灣是因為島國有地形優勢，不然我們這軍力沒法跟陸地接壤的比，基本上我們的建軍架構本身限制在防禦型的時間也太久了，真的覺得恢復徵兵制踏實點，女性就算不當兵也要練槍械打靶。

《全球火力》公布的2020年全球軍力排行榜依據超過50種個別事實來決定，這份權利指數(PowerIndex)包含軍事力量、財務狀況，到後勤能力與地理狀況進行計算。

(中時新聞網)