衝刺自駕車產業，交通部長林佳龍今（26）日出席活動時表示，自駕車是當前重要發展趨勢，技術也已到位、也可作為公共運輸的新解決方案，交通部將強力發展「自駕巴士」項目，當場他也宣布將透過「公路公共運輸四年計畫」，送上高達245億元「大禮包」，將公車、客運汰舊換新補助，納入自駕巴士，作為產業鼓勵的一環。

對於自駕車的發展背景，林佳龍從人口結構兩大趨勢做出示警，他點出，第一是人口老年化，未來台灣每5人中就有1人是高齡者；第二是台灣將面臨都市化，未來將有超過8成的人口聚集在都會區。進而在不久的未來，台灣將面臨「運輸從業人力嚴重缺乏」的困境；而在非都市化的地區，由於缺乏規模經濟、不利運輸業者永續經營，致使偏鄉的交通勢必面臨很大的挑戰。

林佳龍說，幸好現在自駕科技正蓬勃發展，那交通部看好自駕車將是有效的解決方案。因此站在交通部的立場，將優先從自駕巴士這塊領域強力推動；期許自駕車發展成熟後，能克服運輸從業人力短缺的問題，在都會區提供自駕公車服務，一方面也提升公共運輸的質與量、解決交通壅塞；在非都會區的部分，更是可以維持一個有品質的基本「民行」服務。

林佳龍認為，環境成熟、交通部也要用政策工具支持，考量「自駕巴士」是無人載具，從技術、產業，乃至於發展環境相當成熟，應該賦予「國家隊」的定位，也就是「AB Team (Autonomous Bus Team)」。第一項利多就是運用「公路公共運輸四年計畫」245億元，將公車客運汰舊換新補助，納入自駕巴士，作為產業鼓勵。

其次在第二是明年（2021年）將啟動的新一輪四年「智慧運輸系統發展建設計畫」，42.87億經費中，也會涵蓋「自駕巴士」。至於交通部2019年成立「交通科技產業會報」，下設十個產業小組，也將增設「自駕巴士」，作為交通部政策推動的重點項目。

林佳龍說，他將產業作為政策推動的重要業務，政府角色要提供更好的創新投資環境，希望結合產學研一起組成國家隊、去打世界盃。因為練兵要進軍世界、而非在國內左手打右手。

(工商 )