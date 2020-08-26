龍洞再傳釣客落海 救起送澳底保健站急救 11:022020/08/26 中時 吳康瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 龍洞再傳釣客落海，救起送澳底保健站急救。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市貢寮區龍洞攀岩場有民眾於上午9點8分左右，發現有釣客失足落水，於是向新北市消防局報案，消防於9點12分接獲通報，由龍洞安檢所及貢寮消防分隊前往救援，消防人員到場後發現，落海釣客已被現場民眾救上岸，但目前仍無意識，正在搶救中。 據了解，消防局接獲通報後，出動3分隊，人員10個，車輛4輛，船艇2艘，利用船艇接駁，而患者年約30歲，OHCA，送貢寮澳底保健站，持續搶救中。 (中時 ) #釣客 #消防 #龍洞 #貢寮 #船艇 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 單攻豐山千人洞3人失聯 消防、巡守隊漏夜搜救 21:482020/08/17 社會 礁溪釣客疑失足 大溪漁港溺水亡 09:482020/08/17 社會 團結改革 侯友宜力挺江啟臣 04:102020/08/18 政治要聞 颱風天清水斷崖海蝕洞探險 男失蹤24小時海空大搜救 15:142020/08/23 社會 屏東霧台神山瀑布再傳溺斃 3年已5死 14:462020/08/17 社會 基隆嶼岸礁驚見浮屍 疑日前瑞濱波特船翻覆失蹤釣客 13:272020/08/14 社會 蘆竹風力發電廠釣客被浪捲走 上岸已無呼吸心跳 12:332020/08/18 社會 陸船金門翻覆找嘸人 海巡馳援證實對岸救走 16:332020/08/22 社會 新北福連國小 新生5年3度掛零 04:102020/08/26 地方新聞 呂秀蓮疾呼 戰情比疫情緊迫 04:102020/08/26 政治要聞 社會熱門新聞 冷血喊不要裝了 苗栗惡婆婆3F樓梯狠推媳婦 下場出爐 - 社會 哥哥女友回家白吃白喝近一年 妹看房間崩潰：你怎麼睡得下去 - 社會 正妹租屋徵求白天歡唱 房東反悔遭她打槍：隔壁每晚呼天喊地就行？ - 社會 人夫水電工大戰按摩女 突刺5連擊她喘息：「不要會腿軟」 - 社會 慘遭董事長黃文烈掏空 康友告勤業眾信2會計師高收費竟包庇 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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