新北市貢寮區龍洞攀岩場有民眾於上午9點8分左右，發現有釣客失足落水，於是向新北市消防局報案，消防於9點12分接獲通報，由龍洞安檢所及貢寮消防分隊前往救援，消防人員到場後發現，落海釣客已被現場民眾救上岸，但目前仍無意識，正在搶救中。

據了解，消防局接獲通報後，出動3分隊，人員10個，車輛4輛，船艇2艘，利用船艇接駁，而患者年約30歲，OHCA，送貢寮澳底保健站，持續搶救中。

(中時 )