前生技股王康友-KY董事長黃文烈，涉嫌將大陸孫公司「六安華源製藥」廠房抵押掏空7億，且未在財報揭露，檢調約談負責簽證的勤業眾信會計師施景彬、江明南後，諭知2人交保30萬，康友公司認為施是勤業眾信的「二把手」，且勤信眾業為康友查核收費900萬元，高於一般行情，卻包庇黃文烈等人掏空，今委託律師向台北地檢署控告施、江2人違反《證交法》不實簽證查核罪、《刑法》背信罪。

康友董事會因黃月初失聯，派員赴大陸安徽六安華源製藥公司查帳，發現早已沒營運，人去樓空，且六安自2018年至今年5月財報不實，未揭露六安廠房設備遭抵押、向贛州銀行廈門分行貸款掏空7億。檢調17日依違反《證交法》財報不實罪約談簽證會計師施景彬、江明南2人，訊後諭知2人交保30萬元。

康友認為，施景彬是勤業眾信審計部營運長，是勤業眾信之第二把交椅，亦為總裁熱門人選。施、江2人熟稔KY股簽證、查核、內部控制制度審查工作，施自2011年起，即已受康友委託簽證與查核，施、江2人自2015年起共同受康友委任為財務報表之簽證與查核。

康友指控2人身為專業會計師，竟讓康友2019年報在今年3月底才提出，且六安停工一事發生於今年2月，卻未揭露。另2019年出具之內部控制專審報告，則以新冠肺炎影響，拒絕出具報告規避查核責任，試圖隱暪公司內控制度已出現重大問題。

康友認為，施、江2人向康友收取每年900 餘萬元之會計師公費，高於同業收費標準甚多，但2人並未善盡查核之責，已嚴重影響股東權益，涉犯《證交法》不實簽證查核罪、《刑法》背信罪。

(中時 )