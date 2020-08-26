捷克參議院議長韋德齊(Miloš Vystrčil）預計9月1日率團訪問立法院，並在立法院議場受贈國會外交榮譽一等獎章後發表演說，因應捷克團來訪，立院總務處長周傑、秘書處長吳慧玲、疾管署副署長莊人祥今說明防疫措施，莊人祥表示，捷克團將會搭專機抵台，抵台時要出示3天內證明，也會再進行採驗，9月1日再次採驗，同時採取專車、台捷動線分流、團進團出等措施，落實防疫。

莊人祥指出，捷克訪問團人數較多，防疫規格沒放鬆，維持防疫原則，包括參訪團搭乘專機，入境台灣前須提供3天內檢驗證明，抵台後也會二度採驗，確保參訪團人員風險降到最低，而且捷克團每個點活動都是團進團出，外交部安排防疫專車，全程固定車輛接送，人流不會混雜，參訪時也需要全程配戴口罩，保持社交距離。

捷克團預計9月1日到立法院參訪，立院與中央疫情指揮中心共同規畫防疫措施，除大門口設置乾洗手機，屆時台捷人員會分道分流進到立院，大門口設置測溫儀，若體溫超過37.5度，將無法進入院區，由外交部人員陪同該員離開院區。

吳慧玲說，防疫優先原則也希望達到待客之道，捷克團參訪立院當天，會安排在議場階梯前合影，為維持社交距離及分流，將會貼地貼引導，議場內也替來賓準備玻璃瓶裝水，飲用後會先消毒後再處理，清潔人員也會戴手套、口罩，防疫要做到滴水不漏。

據悉，當天立院參訪結束後將安排在美福飯店午宴，台捷人員將會面對面坐，會保持約3公尺的距離，午宴結束後，立法院長游錫堃將帶維特齊赴宜蘭參訪，但地點未定，但會以防疫為優先，視情況調整。

(中時 )