炎炎夏日，氣候悶熱，不少人會開冷氣、電扇消暑，要是遇上停電更是苦不堪言。嘉義一名女網友顏珮臻透露，近日收到電費帳單，沒想到8小時的「停電扣減金額」竟然只值1.1元，讓她十分錯愕，貼文一出網友也全看傻了，忍不住對台電開酸「謝主隆恩！」

顏珮臻今（26日）在臉書社團《爆廢公社公開版》分享最新一期的電費單，並無奈直呼「停電將近8個小時，電費帳單來，看到這停電折扣…」從電費單上的「計費內容」一欄中可見，流動電費為5,452.8元，扣掉「停電扣減金額1.1元」後，應繳總額為5,452元。

顏珮臻接受《中時新聞網》訪問時表示，本期電費的計費期間為6月8日至8月5日，這期間曾停電接近8小時，沒想到停電扣減金額竟然只值1.1元，讓她十分錯愕「很傻眼啊！乾脆不要折扣」。

不少網友看了之後也紛紛吐槽「笑死人的折扣」、「別折扣還比較沒事」、「多收的尾數進位加起來也不只那1.1」、「而且還四捨五入，太無感的折扣了」、「看到這個～真的背都涼了」、「扣那麼多…買一包科學麵都不夠」、「像極了政府」、「政府的德政，必須要叩恩」、「謝主隆恩」；不過也有網友表示「換個角度想…省了8小時電費」。

1.1元的停電折扣金讓不少網友忍不住對台電開酸「謝主隆恩！」（圖／網友顏珮臻授權提供，未經許可請勿擅自取用，以免侵權）

(中時新聞網)