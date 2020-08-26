為配合新式晶片身分證換發，內政部預告修正戶政規費收費標準，未來補領身分證的價格將從現行的新臺幣200元，一口氣調漲為新臺幣900元，其漲幅引來許多網友批評。有網友便諷刺表示「900元？三倍券多領到的2000元又被政府拿一半回去了」、「三倍券效應開始了！一樣一樣來，要你們奉還」。

對於補領數位身分證的規費高達900元，引起民眾反彈！內政部今澄清，規劃以舊國民身分證換數位身分證，及初領數位身分證者，都不收取任何費用，對於已領有數位身分證者，如再有換證或遺失補證，考量數位身分證是採用晶片IC卡，卡體防偽功能增強，晶片安全功能較高，且在中央印製廠集中製證，製卡成本較現行紙本身分證高，再連同地方政府收件、發放、運送成本考量，規劃已領取數位身分證者申請換證，將收取新臺幣300元。至於因遺失數位身分證而申請補證者，另需考量相關資安風險控管及進行審慎查證作業，因此，內政部規劃收取新臺幣900元。

該消息一出，引來許多民眾抱怨太貴！紛紛表示「900元？三倍券多領到的2000元又被政府拿一半回去了」、「三倍券效應開始了！一樣一樣來，要你們奉還」、「太貴了，以為民眾會沒事就去補領嗎？」、「3倍券的概念，一倍變三倍」、「今年薪資才漲200」、「成本增加可以理解，但900元實在太貴了，這是公眾事務，不是發信用卡」、「要不要乾脆領的時候付2000塊, 然後再退1100」、「又在測風向了，等到被罵翻再來改」、「搶錢啊！我不換了！」、「晶片與製卡成本有那麼高？」

不過也有網友認為「這樣大家就會保管好身分證，不會亂丟，然後新式身分證不能隨辦隨好，要等幾天再去領，大家要保管好」、「跟護照差不多很正常啊，晶片＆防偽大致類似」、「功能這麼多算合理」。

(中時新聞網)