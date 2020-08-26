昨天(8月25日)是中國七夕情人節，隨著《八佰》《我在時間盡頭等你》《蕎麥瘋長》等新片陸續上映，帶熱了大盤，七夕當天票房也創影院復工以來新高。截至8月25日17點19分，據貓眼專業版票房數據，七夕單日票房已破4億元（人民幣，以下同）。據悉，2019年七夕節當天票房為5.6億，從目前的票房勢頭來看，今年七夕票房突破5億已無懸念。

七夕當天，除了《八佰》，還有三部關於愛情的新片《我在時間盡頭等你》、《蕎麥瘋長》、《小婦人》同時上映。

此外，數據還顯示，截至8月23日，全大陸復工影院數突破9100家，復工率81.06％，影院復工以來全國總票房已超15億元。

值得一提的是，《我在時間盡頭等你》排片佔據53％左右，成為2020年第一部上映首日票房超2億的電影，單日票房達2.77億，創下復工後的單片單日最高紀錄，也擊敗《哪吒之魔童降世》在2019年七夕節當天的2. 52 億票房，創造七夕檔單片最高票房紀錄。

而《八佰》依然表現強勁，佔據了22％左右的排片，截至8月25日20時，《八佰》單日票房達1.5億以上，累計票房突破11億元，成為2020年首部票房逾10億的電影，也是中國大陸影史上第75部達成票房10億成績的電影。

7月16日，大陸國家電影局發佈通知稱，低風險地區在電影院各項防控措施有效落實到位的前提下，可於7月20日有序恢復開放營業。針對網絡上流傳的「全國部分省市電影院上座率限制放寬至50％」的消息，成都、山東、上海等地各大影院表示，確認已經收到相關通知。同時，觀看片長超過2小時的影片必須中場休息的限制也將放寬。

(中時 )