桃園市中壢警分局今年6月破獲詐騙集團上游機房，還查扣28歲劉女購買的2016年款Maserati Ghibli S跑車，全新要價558萬。法務部行政執行署桃園分署9月1日舉辦「123聯合拍賣會」，該跑車、豐田RAV4等5部都會拍賣。

行政執行署說，拍賣會將從9月1日9時30分起至10時，將在桃園區富國路100號拍賣車輛5部包含2009年納智捷2,198cc客貨車、2008年中華三菱2,351cc幼兒車、1994年中華三菱1,061cc掛有廣告招牌小貨車、2015年豐田RAV4 1,987cc灰色休旅車與2016年瑪莎拉蒂MASERATI GHIBLI S型2,979cc白色跑車。

執行署又說，該車跑車經包膜改色目視為紫色，經鑑定全車為原板金，無重大事故碰撞或泡水痕跡，內部為紅色內裝，里程數4萬6384公里，是稀有珍貴物件。除了掛有廣告招牌小貨車為不定底價外，其餘4部車輛均定有底價，歡迎有需求或想輕鬆入手各式車輛的民眾競標，不要錯過這次機會。

(中時 )