由於終端客戶及產品分散，砷化鎵廠—穩懋(3105)認為，華為事件雖然短期衝擊難免，但中長期影響不大，穩懋亦重申第3季營運展望，不過美系外資認為穩懋有主要客戶不確定因素，給予穩懋「建議減碼」評等，不過穩懋今天股價未受影響，穩定走高。

美國日前宣布進一步限縮華為，穩懋認為，雖然短期衝擊難免，但因終端產品及客戶分散，中長期影響不大，公司維持原來的第3季營運展望，穩懋預估，第3季合併營收將較第2季成長mid-single digit(5%)，單季毛利率約low-forties(40%到45%)。

目前穩懋Infra產品屬高頻及高功率應用，佔比約20%到25%，其中基地台約佔50%，其餘產品包括：汽車微波通訊相關防撞感測及光感測、資料庫中心微波通訊元件，以及佔比低於5%的衛星(包括：地面傳送接收站及中低軌道衛星無線傳輸)。

展望第4季，穩懋總管理服務處總經理陳舜平表示，今年的淡旺季不明顯，由於穩懋產品終端應用超過70%集中在手機相關產品，與第3季底各大手機品牌廠旗艦機種息息相關，以公司能見度目前無法給予第4季展望預估，公司會依市場狀況適時更新。

美系外資最新報告指出，穩懋維持第3季營運展望，且第4季能見度仍低，而市場關注的Space X的星鏈計畫貢獻仍然有限，預估2020年比重在2%以下，且公司提到星鏈計畫項目可能改變行業週期，由於主要客戶的不確定性，重申穩懋「建議減碼」評等，目標價為265元。

(時報資訊)