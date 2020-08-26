最新數據顯示美國上周原油庫存跌幅超出市場預期，但市場對全球疫情持續升高將衝擊原油需求的疑慮揮之不去，周三原油期貨漲跌不一。

目前紐約10月期油微跌0.05%，報每桶43.33美元。歐洲布蘭特期期油漲0.24%，報每桶45.97美元。

美國石油協會（API）稍早前公布，上周（截至8月21日）原油庫存減少450萬桶，報5.075億桶，超出市場預估的減少370萬桶。上周汽油庫存減少640萬桶，遠超出分析師預估的減少150萬桶。包括柴油與取暖油在內的餾分油庫存增加230萬桶，市場則預估減少72.6萬桶。

位於奧克拉荷馬州的美國原油期貨交割地庫欣，上周原油庫存減少64.6萬桶。此外，上周美國煉廠煉油量增加15.2萬桶/日，原油進口量增加14.7萬桶/日。

美中兩國之間的貿易局勢好轉，以及颶風「羅拉」（Laura）將在當地時間周三登陸，美國墨西哥灣84%的石油生產設施已經撤離人員並關閉，受此提振，周二美國期油收漲0.73美元或1.7%，為每桶43.35美元。倫敦布蘭特期油收漲0.73美元或1.6%，為每桶45.86美元。兩大期油合約仍都創下自3月5日以來收盤新高。

(時報資訊)