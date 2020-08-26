中美貿易爭執出現緩和，以及那指和標普在隔夜的創新高，然南韓國內新冠疫情的情勢，讓韓股在中午抹去早盤的上漲。

周三南韓KOSPI指數至午間小跌11點或-0.49%，為2355點。

南韓周三新報數再上揚，確診病例新增320名，其中包括307名的本土感染。繼周一和周二降至266和280名，周三人數再次突破300名。

首爾目前已關閉多數高中以下學校，市場擔憂封鎖措施再度出現。衛生單位重申，如果感染人數在本周無法壓制，將拉高警示至最高等級，室內外的集會應低於十人，限制措施將擴及餐廳、電影院等公共場所。

主要大型股互有漲跌。三星電子下跌0.7%，暫報5.6萬韓元。SK海力士上漲1.4%,暫報7.81萬韓元。

得利於防疫與居家的趨勢，兩大網路及社交軟體企業Naver和Kakao分別上漲2.3%和1.9%。生物製藥廠賽特瑞恩(Celltrion)上漲2.1%，暫報31.2萬韓元。

韓元上午下跌1.4韓元，1186.5韓元兌一美元。

(時報資訊)