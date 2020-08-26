針對中美雙方通話檢討第一階段貿易協議，美國白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）於美東時間25日指出，雙方重點談到智慧財產權竊取，以及技術轉讓問題。

庫德洛在接受福斯財經（Fox Business）採訪時表示，美國對中美第一階段貿易協議的關注重點，正轉向智慧財產權竊取、強制技術轉讓，以及基本的公平與對等問題上。

庫德洛重申，美國貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）認為協議執行得「還可以」。庫德洛又形容，中國的情況很複雜，還有很多方面的問題。

美國貿易代表辦公室於當地時間24日公布，萊海澤、美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）24日和中國國務院副總理劉鶴，對第一階段貿易協議的執行情況進行討論，是自5月初後雙方首次正式對話。該公告指出，雙方認同就貿易問題取得進展，並承諾讓1月達成的第一階段貿易協議取得成功。

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