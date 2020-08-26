行政院政務委員暨國發會主委龔明鑫表示，全力投入跨部會協調和法規鬆綁，促成我國資本市場能妥善支援企業各階段的發展，國發基金旗下有創業天使投資、產業創新資金等，加總超過千億元，任何新創需要協助或投資，產業轉型需要併購資金，「沒有『用完』的問題，政府會持續加碼！」

龔明鑫昨天親自參與企併購股權國際論壇，今天再出席早期投資論壇，他都在會中丟出橄欖枝，包括國發會願意接手私募股權業的管理，以及對於早期新創事業的無限金援、技術智財估價等友善法規。

龔明鑫今（26）日出席「2020台灣早期投資論壇」，見證「早期投資聯盟」的成立，與20位聯盟成員共同點燃投資火炬。主辦單位表示，透過「火炬」意象點亮臺灣創新創業前景，全天論壇活動包含「台灣新創獲投趨勢」、「早期投資聯盟成立大會」、「聯盟機構簡介」以及「十分鐘之約」（Speed Dating）募資媒合等。

「早期投資聯盟」由FINDIT平台推動，同時提供天使投資人與創投早期新創資訊，經濟部中小企業處於2015年起委託台灣經濟研究院設立。台經院研六所長吳孟道表示，FINDIT平台已成為台灣新創募資第一站」，5年來，FINDIT平台已成功促成91筆交易，協助台灣新創企業募得超過20.2億元新台幣的投資金額。

「早期投資聯盟」的成立，吳孟道表示，新創圈過往很難「分享」投資人及其資源，FINDIT平台可以扮演統整角色，聚集四大力量：創投業、天使投資人、企業、企業創投（CVC），大家一起提升新創募資機會，協助新創企業快速成長，讓募資服務更加完整，聯盟目前有20個成員，未來會再邀請更多成員、繼續擴大，促成國內創新創業的生態系更加完整。

(工商 )