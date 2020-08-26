孫安佐2018年在美國因非法持有彈藥罪入獄服刑238天，出獄返台後，遭刑事局幹員依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》帶往士林地檢署，檢察官經近2年偵查，24日依「製造手槍未遂罪」提起公訴，孫安佐恐面臨7年徒刑。對此，孫安佐和父母孫鵬、狄鶯26日發出共同聲明，星爸星媽又再度展開救子計畫。

共同聲明內文如下

關於孫安佐遭士林地方檢察署起訴乙事，感謝各界關心，謹在此發表

聲明如下：

一、 孫安佐就本案已經由美國法院審理完畢，並服刑238 日，已受到慘重的教訓，也深刻反省自己所為，我們原本以為應該平安無事。然而士林地方檢察署卻針對美國法院不罰的行為，而以最低本刑七年以上的重罪起訴孫安佐，實令人相當不解，我們深感遺憾！

二、 本案將由士林地方法院審理，期待法院能詳查事實，作成公正的判決。

三、 部分媒體之前對於本案未經查證而有不實報導，對於孫安佐及全家人名譽已造成損害，懇請此媒體客觀報導，莫再為誇大、不實渲染，以免訟累。

共同聲明人孫鵬、狄鶯、孫安佐

(中時 )