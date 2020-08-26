26歲張小姐熱愛健身，但卻發現運動時常常卡到陰部，甚至摩擦破皮發炎，後來發現小陰唇肥厚造成，經到中國附醫整型外科求診，透過縮小陰唇手術，兩周後重新回到健身房身。中國附醫整型外科醫師廖力穎指出，私密處整型不單是為了美化外觀，尤其小陰唇肥厚會造成清潔不易、摩擦不適等，建議女性朋友有問題不用等，應該積極處理。

廖力穎指出，這名26歲患者，開始健身習慣後才意識到小陰唇肥厚的問題。因為雙側小陰唇肥厚過長，在健身時常常「卡到陰部」，時常需拉底褲調整而感到尷尬，甚至偶爾摩擦破皮導致發炎。患者也擔心，反覆受傷導致陰唇越來越黑的狀況，所以尋求整形外科幫忙。

最後經仔細評估與測量後，進行了縮小陰唇手術，手術後近乎無痕，術後兩周便回到健身房繼續她喜愛的健身運動。廖力穎說，私密處黑色素沉澱，也可藉由雷射光治療得到改善。

廖力穎強調，人體的奧秘在於每個結構小細節有它存在的意義。兩片小陰唇位於陰道口，像個遮簾保護女性尿道口及陰道。除了保持陰道適度濕潤，也預防外在汙染造成感染。

她強調，一般女性當兩腿併攏時，小陰唇藏在大陰唇中。小陰唇肥厚、過長、不對稱等造成的困擾包含：私密處清潔困難、異味、反覆陰道感染、摩擦不適等等。大多數就醫的患者不單是為了美化外觀，同時有健康困擾前來就診。此項手術風險小且恢復期短，其實有問題不用等，應該積極處理。

廖力穎指出，私密處整形手術，必須兼顧『整體美學及功能重建』，治療前後影響的層面包含了女性心理、生殖和泌尿功能。

(中時 )