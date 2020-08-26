【現場直播】台大公衛學院陳秀熙教授分析全球新冠肺炎疫情說明會 ｜2020.08.26

彰化萬人血清抗體檢驗報告臨時喊卡，不過衛福部長陳時中在受訪時呼籲台大公衛不要「蓋牌」，前台大公衛學院副院長陳秀熙今（26日）上午親上火線回應，表示現在完全沒有任何壓力，只要獲得指揮中心的支持，會盡快以「服務型」的方式對外公布。

台大公衛學院無預警延後公布彰化萬人血清調查結果，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中認為，除非有不能公布的明確理由，否則應該要公布。陳秀熙今天在「跨領域新冠肺炎防疫科學說明會」前接受媒體聯訪時表示，彰化血清計畫是一個學術型的研究計畫，也帶有服務性質，日前期中報告喊停，是因為學術研究發表前，必須經過同儕審查。

前台大公衛學院副院長陳秀熙今（26日）舉辦「跨領域新冠肺炎防疫科學說明會」。(圖/截自中時新聞網直播)

陳秀熙指出，血清檢驗的英文期中報告已經寫好、翻譯好，但同儕審查目前還沒有時間表，對於陳時中的「蓋牌說」，陳秀熙強調，之前都有給受測者簽同意書，現在完全沒有任何壓力，只希望能獲得指揮中心的支持，他並以教授名義保證，這份報告對國家防疫安全有所幫助，可看出台灣過去沒有發生社區流行非常重要的證明。

陳秀熙說，雖然他現在已不是台大公衛學院副院長，不能代表學院，但身為國家、社會栽培的教授，有責任義務把結果公布給社會大眾，他們一定會克服困難，用最快時間以「服務型」的方式，對外公布成果。

(中時新聞網)