昨(8/25)是七夕情人節，婆媽們忙為習俗準備胭脂、圓仔花，愛侶們則訂餐廳、買禮物浪漫一夜，外界對於七夕的由來，多認知是「一年一度牛郎織女相會」，但批踢踢創站站長杜奕瑾卻po文，揭露七夕真相，其實是「渣男硬上強娶正妹」，根本不浪漫，而是戰慄故事。

大眾所知的「牛郎織女故事」，大多是某年輕放牛人自幼父母雙亡又被欺凌，只靠一頭老牛過活，某日老牛突然說話洩天機，說天河邊將有七仙女戲水，跟牛郎說只要留下仙女的衣服，就能與之成親，果真織女找不到衣服，只好跟牛郎結婚生子，也漸漸相愛，沒想到此事被天帝發現，強迫兩人分離，僅允許他們七夕見面，成了民間熟知的浪漫故事。

批踢踢創站站長杜奕瑾卻在七夕這天「去死去死團長」上身，直言細讀七夕故事後，發現不浪漫反倒戰慄，且是「父權時代的可怕思想遺物」，揭開真相其實是牛郎偷窺、硬上並設局強娶了偶然到野溪泡溫泉的織女，而她婚後懷孕影響工作「遂廢機杼」，老闆天帝知情後非但懲罰強暴犯，反倒開除了受害者織女，而織女愛上牛郎懷疑是「斯德哥爾摩綜合症」，被母親天母知道後，竟將女兒關在家，小孩分給了老爸，「從此毀了曾擁有優渥工作正妹女子一生，一年只能看小孩一次」。

杜奕瑾直言這可悲的情節，根本是古人告訴小孩如何面對強暴犯的思想教育故事，「完全不考慮女方意願的有什麼好說成浪漫情人節」，而直至現在，社會上還發生著類似的事件，「把借勢性侵當浪漫、把受害恐懼當戀愛、女方受孕成為公眾罪人、檢討受害者致需要放棄工作、美化不負責任的強暴犯為愛慕者後瀟灑切割、握有扶養權精神折磨受害者等刻板印象」，直言七夕應重新被定義，需要轉型正義，「被渣男性侵要報警，不是屈就結婚生子」。

(中時新聞網)