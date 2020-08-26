農曆7月有諸多禁忌，要平安度過這個鬼月，真的要多長眼，以免招惹陰氣，觸犯好兄弟。有網友在PTT好奇問道，「台北市有哪些路段很陰？」，路過時會讓人毛骨悚然、全身起雞皮疙瘩，這問卦引發熱議。

原PO說，常常在外面跑的台北市鄉民，可知道台北市哪些路段非常的陰嗎？不管是市區道路還是周圍山區道路，或是一些產業道路？

原PO自己列了一些名單，包括陽明山 陽金公路、冷水坑戰備道路 要去擎天崗的、菁山路101巷、陽明山文化大學下天母的東山路25巷、陽明山通往淡水 的101縣道、文山區貓空通往深坑的產業道路，以及南港通往信義區的福德坑產業道路。他提到，尤其起大霧的時候，這些產業道路及山路是半夜兩三點走過時，真的會全身發毛、起雞皮疙瘩。

底下網友多人留言直指，辛亥隧道、自強隧道陰氣最重，這也是一般民眾較會開車經過的地方。至於其他夜衝的人則點出還有超毛路段，「巴拉卡啊 你只會想快點離開」、「劍南路，有個往圓山方向的叉路，沒走到」、「崇德街啊，住在那邊滿山遍野的名人」、「小坪頂路，我很不喜歡走」、「仁愛路，台北市長通往總統的道路」、「林森北路陰到爆」、「萬壽路」。

(中時新聞網)