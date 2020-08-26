大陸外交部網站26日發布，大陸國務委員兼外長王毅，於義大利時間2020年8月25日，在羅馬應約會見加拿大外長沈潘。王毅敦促加方消除兩國發展障礙；沈潘要求中方釋放遭間諜罪嫌起訴、羈押在大陸的兩名加國公民。

王毅表示，今年是中加建交50周年，50年前加拿大領導人排除外部干擾，頂住各方壓力，實現和中國建交，邁出了正確的一步。中加之間沒有歷史糾葛，也沒有現實利害衝突，但由於加方無端拘押中國公民（華為副董事長兼財務長孟晚舟），兩國關係遭遇嚴重困難。解鈴還須繫鈴人，加方對此要有正確認識。希加方拿出獨立自主國家的姿態，盡快作出決斷，消除當前影響中加關係發展的主要障礙。

大陸外交部稱，沈潘表示，過去50年加中關係取得長足發展。加方願繼承前輩打下的基礎，本著相互尊重的精神，同中方共同努力，找到解決當前制約雙邊關係問題的辦法，推動加中關係不斷向前發展。

路透社報導，加方也證實沈王在羅馬會面情形，沈潘當場要求中方釋放兩名在中國大陸被依間諜罪嫌起訴的加拿大公民。並表示反對大陸對待香港的方式。同時討論合作研發疫苗對抗新冠病毒等工作。

加拿大於2018年12月於美方要求下，拘捕過境的孟晚舟，中方隨後也以間諜罪名，拘捕並起訴加拿大籍史佩佛、康明凱二人。

(中時 )