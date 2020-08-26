警方於今年8月19日持拘票及搜索票，前往南投縣埔里鎮、仁愛鄉展開逮捕行動。（陳世宗翻攝）

警方搜出偽造的刑警證、手銬、槍械等，全案依恐嚇取財、妨害自由及槍砲等罪嫌，移送法辦。（陳世宗攝）

警方搜出游嫌等人偽造的刑警證，證上還有「樣本」2字，研判用來防身及犯罪行為。（警方提供／陳世宗台中傳真）

以游姓及龍姓男子為首的毒品人口，隨身攜帶強大火力槍枝，自今年3月份起陸續於南投埔里、台中西屯及彰化員林等地區，犯下槍擊、持槍押人、槍砲等案件；警方歷經數月偵辦於南投仁愛山區突襲逮捕游嫌2人到案，警方並搜出偽造的刑警證、手銬、槍械等，全案依恐嚇取財、妨害自由及槍砲等罪嫌，移送法辦。

警方指出，40歲的游嫌於今年3月中旬，在南投縣埔里鎮道路上持槍朝被害人開槍，並提供毒品供他人吸食，經專案小組蒐證完備，於今年5月中旬持搜索票前往南投縣埔里鎮地區展開查緝；共查扣改造手槍、海洛因毒品、電子磅秤及針頭等證物，逮捕游嫌及藥腳共計4人到案，移送南投地方檢察署偵辦。

游嫌於南投地檢署交保後，與36歲的龍姓男子等人，陸續在台中市西屯區犯下持槍押人恐嚇取財、妨害自由及槍砲等案；另於彰化縣員林市犯下槍砲及毒品等案；經中部打擊犯罪中心第二隊與員林、霧峰、大雅分局及南投縣政府警察局草屯、仁愛分局等單位組成專案小組展開追查。

偵六隊第二隊長徐名谷說，警方於今年8月19日持拘票及搜索票，前往南投縣埔里鎮、仁愛鄉展開逮捕行動，將正在眉溪釣魚的主嫌游姓及龍姓、卓姓、陳姓等4人查緝到案；警方從游嫌使用車輛內起出改造手槍、子彈、空氣長槍、偽造刑警證及手銬等證物。

徐名谷強調，全案詢後以涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及恐嚇取財等罪嫌，移送台中、彰化地方檢察署偵辦；其中台灣彰化地方檢察署就主嫌游嫌、龍嫌等2人，向管轄法院聲請羈押獲准。

(中時 )