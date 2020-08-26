農委會種苗改良繁殖場成功技術轉移番茄多標的病原快速檢定技術給生技業者，針對重要番茄病毒與類病毒設計檢定晶片，開發番茄病原檢測晶片，可因應國際番茄種子貿易頻繁，種子檢疫需求增加。該技術以種子為檢定樣品，可大幅縮短76 %檢定時程、減少45%檢定成本。

種苗場指出，番茄病原檢測晶片增加種子樣品前處理技術，有效減少育苗時間，檢定期從21天縮短為5天，大幅縮短76%檢定時程；堆疊累加業者生物晶片的病原檢定對象，則增加類病毒標的，單次反應可檢定11種以上的病原，可減少45%檢定成本，擴大技術研發效益。

種苗場指出，聯合國訂定2020年為「國際植物健康年」（International Year of Plant Health），在「保護植物，保障生活」的目標下，提升全球對於「保護植物健康」意識，進而消除飢餓，減少貧困，保護環境和促進經濟發展的認識。而植物健康管理措施首要為健康種苗（子），種苗場將持續投入病原檢定研發量能，提供種子健康檢查服務，提升台灣種子產業在國際的競爭力。

(工商 )