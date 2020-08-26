民進黨廉政會今晚討論前民進黨立委陳唐山疑因涉入SOGO公司經營權案，但發現陳唐山從2016年、2017年、2018年都未繳交黨費，早已被自動除籍，不是黨員，廉政會決定，內部簽結，此案不予處理。

民進黨立委蘇震清、前立委陳唐山疑因涉入SOGO公司經營權之爭，致有貪污收賄之嫌，遭檢調機關調查；蘇震清遭羈押，被民進黨停權3年，蘇震清也辭去民進黨中執委、中常委；陳唐山則因為交保靜候調查，廉政會在2日決定依廉政條例規定予以立案，啟動相關約詢調查程序，依廉政規章做進一步處置。

民進黨廉政會今晚開會討論陳唐山案，民進黨廉政委員會主委邱駿彥會後受訪指出，陳唐山很在乎廉政問題，雖然沒出席會議，但主動寫了書面報告給廉政委員會，詳細交代案情。

邱駿彥說，廉政委員看了書面報告，並與民進黨組織部確認後發現，陳唐山已經不是民進黨黨員，因為陳唐山從2016年、2017年、2018年都未繳交黨費，依規定，連續2年沒繳黨費，就自動除籍。

邱駿彥指出，確認陳唐山已經不是民進黨黨員後，廉政委員會無法處理此案，因為廉政會能夠處分的就是「除名」或「停權」，陳唐山已不是黨員，除名沒有意義，停權也沒有權利可以停，最後決定依廉政條例規定，內部簽結，不予處理。

(中時新聞網)