台灣將在南法普羅旺斯設立辦事處，行政院長蘇貞昌上午表示，這是蔡總統領導國家有方，也是所有外交人員國內外合作的突破，大家一起努力，台灣就會更有前途，就會在世界有一席之地。

蘇揆表示，大家看到在蔡總統領導下，雖然面對中國壓力，但我們尋求友我及價值相同的國家一起努力，不但走向國際在外交上有許多突破，還特別在很多重要的關口有很重要的據點，像在關島、法國普羅旺斯，都是蔡總統領導國家在外交上的成功，也是台灣經由防疫成功，國人努力被世界看見跟肯定。

蘇揆並說，國際局勢千變萬化，陸美貿易大戰、國際普遍對中國處理香港問題，質疑其不遵守承諾，不尊重自由民主的此時此刻，更看到台灣長年堅守民主自由，注重人權，站在第一線卻始終堅挺，這是蔡總統領導國家有方，也是所有外交人員國內外合作的突破，希望國人同胞就像防疫成功，是國人一起的努力一樣，大家一起努力，台灣就會更有前途，我們空間會越來越大，就會在世界有一席之地。

(中時 )