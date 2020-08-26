高雄市長陳其邁（左）26日視察岡山區五甲尾抽水站，聽取水利局簡報。（林瑞益攝）

高雄市長陳其邁26日上午到岡山區五甲尾抽水站視察，對於五甲尾抽水站，他表示，這是高雄最大的抽水站，6部抽水機，有2部有更新，他明天到行政院院會，會再跟祕書長李孟諺協調，解決預算問題，加快抽水機更新的速度。

陳其邁原本26日要北上，但因為高雄凌晨下起大雨，他決定留在高雄。26日凌晨2時許，水利局告訴他北高雄的下雨比較嚴重，那有一些每小時的下雨量，像在路竹、岡山有超過80毫米。陳其邁請水利局同仁要特別注意整個抽水站運作的狀況，以及路面、社區淹水情形。

對於五甲尾滯洪池，陳其邁表示，這由五甲尾的排水跟土庫排水，他去年在擔任行政院副院長就核定補助預算1億元來興建滯洪池，所以，今天來這個滯洪池，預定是明年6月完工，他也特別請水利局的同仁，能夠提早到明年的4月汛期來之前就能夠加速完工，有效解決五甲尾過去長期以來的淹水情形。

在看完五甲尾抽水站後，陳其邁接著去路竹與永安地區視察。

(中時 )