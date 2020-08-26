跆拳道從1967年傳入台灣後，迅速發展為相當興盛的一門運動，原因之一就是台灣選手屢屢在國際上大放異彩。談起台灣跆拳道選手的光榮史，許多台灣人的第一個記憶，想必是跆拳女神陳怡安。

1988年漢城（現名為首爾）奧運跆拳道示範賽中，陳怡安擊敗地主韓國選手，以15歲之齡，成為台灣史上奪得奧運金牌的第一人，四年後出戰巴塞隆納奧運更再次奪金。這位高挑清秀的少女，迅速抓住了台灣民眾的眼球，成為當代國民偶像。光榮退役後卸下國手光環，她的生活一樣多彩多姿，多方跨足不同領域，從電視台記者、體育主播，到兒童、行腳節目主持人，拍過一部電影，還自創手工皂品牌當起了老闆。

學習是最好的投資 培養多元專長

創業不是玩玩而已，陳怡安開店五年就獲得104人力銀行票選「創業標竿」第十名，是當時前十名如王永慶、郭台銘、施振榮、許文龍、戴勝益等知名企業家中唯一的女性，2005年至今仍穩健經營。

近年各界有股聲浪，認為政府應該照顧運動員退休後的生活，對此從運動員轉型成功的陳怡安表示，「如果能做到那當然很棒，但現實是資源有限，我們也要投資自己，及早做好轉換跑道的準備。」

「喜歡就去做。」陳怡安用這句話概括她的斜槓人生哲學。她認為，運動員對退役後的生涯應有長遠規畫，有機會就要多嘗試，「念書不是絕對有用，重點是從中了解自己、觀察自己的興趣是什麼，培養第二專長。」

「當年開始學跆拳，其實是因為爸媽都要工作，沒空照顧我和弟弟，就送我們去練。」陳怡安描述，兒時的自己是個乖乖牌，父母、教練說什麼，她就做什麼，「我發現只要專注去做就能看到成果」，直到不當國手，她才有時間沉澱自己，多方接觸不同領域。

熱愛學習的陳怡安透露，在中學時代，讀書對她來說其實是一種調劑。因當時重心放在比賽，課業壓力相對沒那麼大，反而學得很開心，「最愛的科目是國文和數學，我覺得解題很有成就感。」

陳怡安笑稱自己「心臟很大顆」，「熱愛挑戰」四個字深刻的寫在陳怡安的骨子裡。「我一直都很喜歡參加大比賽的感覺，越大的場面我表現越好。」褪下國家隊戰袍後，她把更多心力放在課業，不但擁有政治大學企業管理系學士、台北市立體育學院（現為台北市立大學天母校區）運動科學所碩士學歷，目前更在台灣師範大學攻讀體育系運動教育組博士班。

小小年紀就名揚國際，在校園中是否曾「人紅是非多」？陳怡安笑說，「還真的沒有耶！老師同學都幫我很多忙，他們可能只覺得我是需要關懷的孩子。」即使因比賽請假缺席，她回到教室總是積極跟上進度，「像企管系有很多分組討論，我都儘量參與。」她的努力讓周遭人願意幫忙，或許也是她能遇到各種不同機會的原因之一。

除了專注於學業，她還學鋼琴、素描、編織、踢踏舞、擊劍，甚至英文、法文、西班牙文等多種不同語言。陳怡安說，「這都要感謝出國比賽的經歷，讓我發現原來這個世界這麼多元。」

和國外選手交朋友 主動練英語會話

少女時代經常代表國家四處征戰，遇到帥氣的外國選手總是會想多聊幾句，嘗試拉近彼此的距離。為了想把英語學好，陳怡安放假時特地跑到教會上英語會話課，「上課方式是由傳教士帶大家邊烤蛋糕邊用英語聊天，不知不覺學到很多日常對話。」此外，為了跟外國朋友保持聯絡，她還買了一本主題是「如何寫信給筆友」的書。

發現學習語言的樂趣後，陳怡安勤學不輟，不只幫助她在國際賽事中交到不少朋友，大學畢業進電視台工作時也派上了用場。令她印象最深刻的一次經驗，是採訪美國超級名模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford），儘管早已習慣面對鏡頭，但全英語的場面還是讓她緊張不已。

身為奧運過來人，陳怡安也有不少機會受邀代表台灣，出席相關國際會議或論壇，例如國際婦女與運動研討會等。為了補足英語能力，她的方法是利用零碎時間聽有聲書，從聽力下手提升語感，「不要害怕嘗試，發現自己有所不足，再加強就好了。」

2000 年雪梨奧運，陳怡安（左）負責電視轉播時的賽事解說。（照片提供／陳怡安）

因興趣創業 以歸零心態從錯誤中成長

也因為比賽常去不同國家，陳怡安在歐洲第一次接觸到手工皂，由於她皮膚乾燥敏感，成分溫和的手工皂洗起來相當舒適。當時台灣還不流行手工皂，富有挑戰精神的她，一有空就找來國外手工皂DIY的原文書研究，親自動手製作。因為是自己要用的，陳怡安對成分非常講究，做出心得來後分送給親朋好友使用，累積不少好評，在親友的鼓勵下才決定創業販售。

「起初只是想圓一個少女的夢，開一家香香、美美的店。」然而，當樂趣變成工作後，現實的考驗隨之而來。

陳怡安坦言，儘管大學讀的是企管，理論和實務還是有不小差距，不管是產品化過程中所需的材料、包裝，還是店舖的經營管理、人事、行銷宣傳等，「一切都是從錯誤中學習。」她強調，過去跆拳道國手帶來的光環只是一時的，想長久經營一份事業不能只靠粉絲的支持，「在心態上要把自己歸零，重新開始。」

現在的陳怡安也為人妻、為人母，處世少了過去征戰四方的霸氣，對兒女的教育也抱持開放態度。她說，以前自己的比賽目的就是要贏，但現在她看到的是運動帶給孩子的成長，「不會要求他們一定要有什麼成就，喜歡的事情就去做，他們的興趣都跟媽媽不一樣哦！」

「人生還有很多意義，不是只有打敗別人和勝利。」今（2020）年，陳怡安首度接下冬季青年奧運跆拳道總領隊的職務，她充滿感恩的表示，自己一路走來得到許多人的照顧，讓她期許自己做個有力量回饋社會的人。希望分享自己的經驗，能幫助年輕人享受過程，留下珍貴的體驗與回憶。

► About 陳怡安

出生：1973年

現職：「AnnChen陳怡安手工香皂」創辦人

學歷：政治大學企管系、台北體育學院運動科學研究所，台灣師範大學體育系運動教育組博士班就讀中

經歷：1988年漢城奧運、1992年巴塞隆納奧運跆拳道項目兩度奪金，曾任記者、主播、節目主持人

(中時新聞網)